Уперше в історії прилад NASA на Місяці підключився до системи GPS з відстані 360 000 км

NASA переписує навігацію в космосі, адже вперше було встановлено зв'язок між земною системою GPS і місячною навігаційною системою.

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Уперше супутникова система GPS на орбіті дозволила здійснювати навігацію на поверхні Місяця. Це стало можливим завдяки новому навігаційному приладу NASA, який доставив на Місяць приватний посадковий модуль Blue Ghost, пише Interesting Engineering.

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Без надійної навігації дослідження Місяця приречене на провал. Точна навігація вкрай важлива для майбутніх місій NASA, які передбачають тривале перебування людини на супутнику Землі.

Після того, як посадковий модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace приземлився на Місяці 2 березня, доставлені ним прилади незабаром почали свою роботу. Зокрема, це стосується навігаційного приладу LuGRE, створеного NASA спільно з Італійським космічним агентством.

Згідно з новим повідомленням NASA, 3 березня відбулася історична подія. Прилад LuGRE успішно отримав і відстежив сигнали від супутникової системи GPS на орбіті Землі та забезпечив точне визначення місця розташування з відстані 360 000 км.

Це досягнення стало доказом того, що навігаційні прилади на Місяці можуть використовувати сигнали земної системи GPS для точного позиціювання на супутнику Землі і в навколомісячному просторі.

Прилад LuGRE тріангулював своє місце розташування, обробляючи дані відстеження в реальному часі з численних супутників на середній навколоземній орбіті.

Протягом наступних майже двох тижнів, вчені з NASA тестуватимуть нову технологію навігації на Місяці, хоча вона вже довела свою ефективність.

Також у NASA повідомили, що прилад LuGRE ще під час подорожі на Місяць на борту модуля Blue Ghost встановив два рекорди.

21 січня прилад побив рекорд з найбільшої дальності прийому сигналу від супутникової системи GPS, адже він встановив зв'язок із нею на відстані 328 тисяч км від Землі. А 20 лютого, коли посадковий модуль обертався навколо Місяця, прилад LuGRE прийняв сигнал з відстані 380 000 км.

Як уже писав Фокус, на Місяць збираються приземлитися ще два посадкові модулі приватних компаній. Це модуль Resilience компанії ispace і модуль "Афіна" компанії Intuitive Machines. Перший має здійснити посадку на Місяць на початку червня, другий — уже 6 березня.

Також Фокус писав про те, що вперше в історії створено незвичайну речовину з бору і вуглецю. Хіміки створили перший в історії потрійний зв'язок бору і вуглецю, який відкриває нові можливості для молекулярних інновацій.