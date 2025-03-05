Впервые в истории прибор NASA на Луне подключился к системе GPS c расстояния 360 000 км

NASA переписывает навигацию в космосе, ведь впервые была установлена связь между земной системой GPS и лунной навигационной системой.

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Впервые спутниковая система GPS на орбите позволила осуществлять навигацию на поверхности Луны. Это стало возможным благодаря новому навигационному прибору NASA, который доставил на Луну частный посадочный модуль Blue Ghost, пишет Interesting Engineering.

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Без надежной навигации исследование Луны обречено на провал. Точная навигация крайне важна для будущих миссий NASA, которые предполагают длительное пребывание человека на спутнике Земли.

После того, как посадочной модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace приземлился на Луне 2 марта, доставленные им приборы вскоре начали свою работу. В частности, это касается навигационного прибора LuGRE, созданного NASA совместно с Итальянским космическим агентством.

Согласно новому сообщению NASA, 3 марта произошло историческое событие. Прибор LuGRE успешно получил и отследил сигналы от спутниковой системы GPS на орбите Земли и обеспечил точное определение местоположения с расстояния 360 000 км.

Это достижение стало доказательством того, что навигационные приборы на Луне могут использовать сигналы земной системы GPS для точного позиционирования на спутнике Земли и в окололунном пространстве.

Прибор LuGRE триангулировал свое местоположение, обрабатывая данные отслеживания в реальном времени с многочисленных спутников на средней околоземной орбите.

В течение следующих почти двух недель, ученые из NASA будут тестировать новую технологию навигации на Луне, хотя она уже доказала свою эффективность.

Также в NASA сообщили, что прибор LuGRE еще во время путешествия на Луну на борту модуля Blue Ghost установил два рекорда.

21 января прибор побил рекорд по наибольшей дальности приема сигнала от спутниковой системы GPS, ведь он установил связь с ней на расстоянии 328 тысяч км от Земли. А 20 февраля, когда посадочный модуль вращался вокруг Луны прибор LuGRE принял сигнал с расстояния 380 000 км.

Как уже писал Фокус, на Луну собираются приземлиться еще два посадочный модуля частных компаний. Это модуль Resilience компании ispace и модуль "Афина" компании Intuitive Machines. Первый должен совершить посадку на Луну в начале июня, в второй — уже 6 марта.

Также Фокус писал о том, что впервые в истории создано необычное вещество из бора и углерода. Химики создали первую в истории тройную связь бора и углерода, которая открывает новые возможности для молекулярных инноваций.