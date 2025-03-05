Удивительные фотографии Луны и Земли прислал из космоса частный лунный модуль (фото)

Японский посадочный модуль Resilience продолжает свое путешествие, чтобы приземлиться на Луне, и теперь известна дата посадки.

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15 января ракета-носитель Falcon 9 вывела в космос два частных посадочных лунных модуля — Blue Ghost компании Firefly Aerospace и Resilience компании ispace. Если первый уже совершил успешную посадку на Луну, то второй имеет другую траекторию полета и приземлится на спутнике Земли только в начале июня, пишет Space.

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Японская компания ispace предоставила новую информацию о миссии Resilience и показала удивительные фотографии Луны и Земли, которые сделал во время полета лунный посадочный модуль. Почти полтора месяца не была известна дата выхода модуля Resilience на орбиту вокруг Луны и его посадки на ее поверхность, но теперь ispace сообщила, когда это случится.

Согласно заявлению компании, посадочный модуль Resilience должен начать вращение вокруг Луны примерно 6 мая, а приземлиться на ее поверхность 5 июня на территории Моря Холода. Хотя в компании заявили, что посадка может состояться и в период с 6 по 8 июня, а также место посадки может еще измениться. Решение будет принято в мае.

Resilience является вторым посадочным лунным модулем компании ispace. Первый успешно вышел на орбиту вокруг Луны в марте 2023 года, но разбился во время попытки посадки на поверхность спутника Земли месяц спустя.

Фотография Луны, сделанная посадочным модулем Resilience Фото: space.com

Посадочный модуль Resilience отправился на Луну вместе с модулем Blue Ghost, который через полтора месяца успешно приземлился на Луне, как уже писал Фокус. Вскоре после посадки Blue Ghost увидел как Солнце восходит на Луне.

Фотография Земли, сделанная посадочным модулем Resilience Фото: space.com

Таким образом посадочный аппарат компании Firefly Aerospace стал вторым в истории частным посадочным модулем, который совершил успешную посадку на спутнике Земли. Первым это сделал аппарат компании Intuitive Machines, которая намерена повторить свой успех с другим модулем под названием "Афина". Он вышел на орбиту вокруг Луны 3 марта и должен приземлиться на спутнике Земли 6 марта.

У модуля Resilience более длинная траектория полета, а потому он попытается приземлиться на Луну только в начале июня. Представители компании ispace сообщили, что модуль достиг пяти из 10 запланированных на сегодняшний день этапов миссии. Например, как уже писал Фокус, 15 февраля посадочный модуль успешно пролетел мимо Луны, приблизившись к ней на расстояние 8400 км.

В компании ispace считают, что остальные пять этапов миссии также завершаться успешно и модуль Resilience вместе с луноходом Tenacious начнет научные исследования. Луноход также должен собрать образцы лунной почвы по контракту японской компании с NASA.

На борту Resilience находится четыре важные полезные нагрузки, включая прибор, который контролирует уровень радиации в глубоком космосе, и устройство для выращивания водорослей. Это может быть потенциальная пища для будущих поселенцев на Луне.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили много странных круглых объектов в космосе. С помощью радиотелескопов, которые видят радиосигналы, а не свет, ученые обнаружили, что космос наполнен множеством кругов.

Также Фокус писал о том, что гейзеры на Энцеладе имеют неожиданный источник. Ученые считают, что струи водяного пара на спутнике Сатурна не связаны с потенциальным подземным океаном из воды, а потому его вообще может там не быть.