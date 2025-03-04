Потенциально обитаемый мир: гейзеры на спутнике Сатурна имеют неожиданный источник (фото)

Новое исследование предполагает, что на Энцеладе струи водяного пара не имеют ничего общего с подземным океаном из жидкой воды.

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Одним из самых известных спутников Сатурна является Энцелад, поверхность которого покрыта толстым слоем льда, под которым, как считается скрывается подземный океан из жидкой воды. На то, что он там есть впервые указало обнаружение в 2005 году струй из водяного пара, выходящих из трещин на поверхности спутника Сатурна. Таким образом наличие гейзеров, состоящих из водяного пара и льда, на этом ледяном мире показало, что он может пригодным для жизни. То есть жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, могла зародится в недрах Энцелада. Считалось, что вода в гейзерах выходит из океана, но теперь ученые выяснили, что это скорее всего не так. Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, ставит под сомнение наличие подповерхностного океана, а значит и вероятность того, что на Энцеладе может быть жизнь, пишет Space.

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Ученые решили выяснить, как именно образуются струи водяного пара, выходящие из трещин на ледяной поверхности Энцелада. Исследование показывает, что на самом деле они не связяны с подземным океаном, которого вовсе может и не быть на спутнике Сатурна. Ученые считают, что вода в гейзерах могла возникнуть из расплавленного поверхностного льда.

Ученые говорят, что водяным струям было бы сложно выйти из подземного океана, ведь трещины на поверхности Энцелада не могут быть очень глубокими. Но даже если это так, то неясно, как вода из глубины могла бы подняться через эти трещины и вырваться в космос.

Ученые считают, что вода в гейзерах могла возникнуть из расплавленного поверхностного льда Фото: NASA

Авторы исследования пришли к выводу, что источником воды в гейзерах является не обязательно океан, а скорее всего это слой расплавленного льда в толстой ледяной оболочке спутника Сатурна. Таким образом водяной пар и лед из трещин могут легко вырваться на поверхность и улететь в космос.

Исследование показывает, что соль внутри одного из слоев ледяного покрова Энцелада снижает температуру плавления льда и предотвращает превращение его в твердое состояние. Поэтому лед там может находится в кашеобразной мягкой форме. В сочетании с теплом, возникающим из-за трения участков поверхности, это приводит к созданию скользкую смесь частично растаявшего льда и соленой воды. Таким образом создается почти жидкий источник для струй водяного пара.

Энцелад Фото: NASA

Ученые считают, что соотношение газов в гейзерах, обнаруженное 20 лет назад космическим аппаратом "Кассини", особенно водорода, можно объяснить частичным плавлением клатратов. Это кристаллические структуры, образованные во льду, которые могут удерживать газы.

Из-за летучести водорода частичное плавление льда может позволить выходить части этого газа, но при этом удерживается углекислый газ и метан, что приводит к более высокому соотношению водорода, наблюдаемому в струях. По мере того, как лед течет, замерзает и претерпевает тектонические сдвиги, соленый лед и клатраты пополняют слой расплавленного льда и таким образом поддерживается состав гейзеров.

Эта, как и другие теории, требует подтверждения с помощью близких наблюдений за спутником Сатурна. Поэтому пока что Энцелад остается потенциально обитаемым миром, где может существовать подземный океан, и даже внеземная жизнь.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили на Энцеладе загадочное темное пятно, которое не поддается объяснению.

Также Фокус писал о том, что зонд для уборки космического мусора встретился на орбите с брошенной японской ракетой. Аппарат сделал фотографии отработанной верхней ступени ракеты с расстояния 15 метров.

Еще Фокус писал о том, что ученые пришли к выводу, что вода во Вселенной появилась намного раньше, чем считалось и за ее появление отвечает неожиданный источник.