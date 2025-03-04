Потенційно населений світ: гейзери на супутнику Сатурна мають несподіване джерело (фото)

Нове дослідження припускає, що на Енцеладі струмені водяної пари не мають нічого спільного з підземним океаном із рідкої води.

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Одним із найвідоміших супутників Сатурна є Енцелад, поверхня якого вкрита товстим шаром льоду, під яким, як вважається, ховається підземний океан із рідкої води. На те, що він там є, вперше вказало виявлення 2005 року струменів з водяної пари, що виходять з тріщин на поверхні супутника Сатурна. Таким чином наявність гейзерів, що складаються з водяної пари і льоду, на цьому крижаному світі показала, що він може бути придатним для життя. Тобто життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо, могло зародиться в надрах Енцелада. Вважалося, що вода в гейзерах виходить з океану, але тепер учені з'ясували, що це, швидше за все, не так. Дослідження, опубліковане в журналі Geophysical Research Letters, ставить під сумнів наявність підповерхневого океану, а значить і ймовірність того, що на Енцеладі може бути життя, пише Space.

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Учені вирішили з'ясувати, як саме утворюються струмені водяної пари, що виходять із тріщин на крижаній поверхні Енцелада. Дослідження показує, що насправді вони не пов'язані з підземним океаном, якого зовсім може і не бути на супутнику Сатурна. Вчені вважають, що вода в гейзерах могла виникнути з розплавленого поверхневого льоду.

Вчені кажуть, що водяним струменям було б складно вийти з підземного океану, адже тріщини на поверхні Енцелада не можуть бути дуже глибокими. Але навіть якщо це так, то неясно, як вода з глибини могла б піднятися через ці тріщини і вирватися в космос.

Учені вважають, що вода в гейзерах могла виникнути з розплавленого поверхневого льоду Фото: NASA

Автори дослідження дійшли висновку, що джерелом води в гейзерах є не обов'язково океан, а найімовірніше це шар розплавленого льоду в товстій крижаній оболонці супутника Сатурна. Таким чином водяна пара і лід із тріщин можуть легко вирватися на поверхню і полетіти в космос.

Дослідження показує, що сіль усередині одного з шарів крижаного покриву Енцелада знижує температуру плавлення льоду і запобігає перетворенню його на твердий стан. Тому лід там може перебувати в кашоподібній м'якій формі. У поєднанні з теплом, що виникає через тертя ділянок поверхні, це призводить до створення слизької суміші частково розталого льоду і солоної води. Таким чином створюється майже рідке джерело для струменів водяної пари.

Енцелад Фото: NASA

Учені вважають, що співвідношення газів у гейзерах, виявлене 20 років тому космічним апаратом "Кассіні", особливо водню, можна пояснити частковим плавленням клатратів. Це кристалічні структури, утворені в льоду, які можуть утримувати гази.

Через летючість водню часткове плавлення льоду може дозволити виходити частині цього газу, але водночас утримується вуглекислий газ і метан, що призводить до вищого співвідношення водню, яке спостерігається в струменях. У міру того, як лід тече, замерзає і зазнає тектонічних зрушень, солоний лід і клатрати поповнюють шар розплавленого льоду і в такий спосіб підтримується склад гейзерів.

Ця, як і інші теорії, потребує підтвердження за допомогою близьких спостережень за супутником Сатурна. Тому поки що Енцелад залишається потенційно населеним світом, де може існувати підземний океан, і навіть позаземне життя.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили на Енцеладі загадкову темну пляму, яка не піддається поясненню.

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Ще Фокус писавпро те, що вчені дійшли висновку, що вода у Всесвіті з'явилася набагато раніше, ніж вважалося, і за її появу відповідає несподіване джерело.