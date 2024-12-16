Потенційно населений світ: на супутнику Сатурна знайшли загадкову темну пляму, що зникає (фото)

Астрономи поки що не можуть пояснити особливість на поверхні крижаного супутника Енцелад, яка викликає подив.

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Сатурн має найбільше супутників у Сонячній системі. На сьогодні відомо, що навколо газового гіганта з добре вираженими кільцями обертається 146 супутників. Можливо, їх ще більше. Але один супутник, під назвою Енцелад, особливо цікавить астрономів. Вважається, цей світ, де під крижаною поверхнею міститься океан рідкої води, може бути населеним. Також із поверхні Енцелада в космос вилітають струмені з водяного льоду, пов'язані з океаном, а це означає, що космічні апарати під час дослідження цих струменів можуть виявити молекули, які вказують на наявність життя. Тепер же вчені з NASA виявили на крижаній поверхні Енцелада дивну темну пляму, що зникає. Поки що вчені не знають, що це таке, але вона може бути пов'язана зі струменями з водяного льоду або ж з одним із кілець Сатурна, пише Space.

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Учені з NASA виявили незвичайну темну пляму на крижаній поверхні Енцелада під час вивчення архівних зображень космічних апаратів "Вояджер-1" і "Кассіні". Астрономи хотіли побачити, як змінюється поверхня супутника Сатурна з плином часу. Аналіз показав, що на зображеннях 2009 року темна пляма завширшки приблизно 1 км присутня, а на знімках, зроблених пізніше, поступово зникає. На фотографіях 2012 року плями вже не було видно.

Наявність темної плями на поверхні Енцелада здивувала вчених, адже цей супутник має високу відбивну здатність. Тобто цей світ дуже яскравий, адже відбиває багато сонячного світла, а отже, жодних темних плям там не має бути.

Наявність темної плями на поверхні Енцелада здивувала вчених, адже цей супутник має високу відбивну здатність Фото: NASA

Вчені спочатку припустили, що це може бути тінь якогось об'єкта, але подальший аналіз дозволив виключити таку можливість. Отримані дані демонструють, що темна пляма, можливо, має червонувато-коричневий колір.

Хоча точно вчені з NASA не знають, що це за пляма, але зауважують, що це може бути ударний кратер. Він може бути темним, адже на дні кратера залишилася частина матеріалу астероїда, що впав. Або ж удар дозволив вийти на поверхню гірській породі, що перебуває під льодом. Цим можна пояснити колір плями. Якщо в цьому місці справді оголилася підлідна порода, то вона може показати, який внутрішній склад має Енцелад.

Супутник Сатурна Енцелад Фото: NASA

Хоча вчені не можуть пояснити темну пляму, вони висунули припущення про те, чому вона зникала протягом кількох років. За одним сценарієм, це може бути пов'язано з тим, що частина водяного льоду зі струменів, що вилітають у космос, могла покрити цю пляму. Але водночас дослідження показало, що для цього шар льоду має бути дуже товстим, тобтовін повинен накопичуватися приблизно 100 років. Але пляма зникла всього за кілька років.

Другий сценарій припускає, що пляму вкрили крижані частинки, які прибули на Енцелад з одного з кілець Сатурна. Вчені з NASA також вважають, що міг бути задіяний і якийсь інший механізм.

Тепер астрономи мають намір з'ясувати, чим же насправді є загадкова темна пляма на Енцеладі.

Як уже писав Фокус, фізики відкрили новий стан матерії, який називається квантова спінова рідина. Досягнення вчених закладає основу для подальших відкриттів у фундаментальній і квантовій фізиці.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили на Енцеладі ознаки органічних молекул, які можуть бути будівельними блоками для життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо.