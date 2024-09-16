Відкриття біля Сатурна: у Сонячній системі, можливо, є ще один населений світ (фото)

Виявлені на Енцеладі складні хімічні речовини просувають вперед ідею про те, що на супутнику Сатурна може бути інопланетне життя.

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У зразках, зібраних у кільці Сатурна і безпосередньо над його супутником Енцеладом виявлено ознаки різних органічних молекул, які можуть бути серед інгредієнтів, необхідних для зародження життя. Ймовірно, на Енцеладі знаходиться більше складних органічних молекул, ніж вважалося раніше. Це збільшує ймовірність існування хімічних реакцій, які виробляють будівельні блоки життя, пише New Scientist.

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Супутник Сатурна Енцелад є одним зі світів, де потенційно може існувати інопланетне життя. Під крижаною корою супутника міститься величезний океан з рідкої води, з якого вириваються струмені з льоду і пари, і є деякі свідчення наявності джерел енергії на морському дні, схожі на гідротермальні джерела в океанах Землі.

Космічний апарат "Кассіні" вивчав Сатурн і його супутники протягом 13 років, перш ніж врізався в газовий гігант з кільцями в 2017 році. Апарат зміг зібрати зразки крижаних частинок в одному із зовнішніх кілець Сатурна, які, як вважають вчені, прибули туди зі струменів, викинутих Енцеладом.

Раніше вчені після аналізу крижаних частинок уже підтвердили, що на Енцеладі є всі 6 хімічних елементів, необхідних для життя, яким ми його знаємо: вуглець, водень, азот, кисень, фосфор і сірка. Апарат "Кассіні" також здійснив ближчий проліт повз Енцелада і зібрав крижані частинки з самих струменів. Але їх раніше піддали не такому ретельному аналізу, як це зробили вчені з Вільного університету Берліна, Німеччина.

Супутник Сатурна Енцелад є одним зі світів, де потенційно може існувати інопланетне життя Фото: NASA

Дослідники виявили докази існування широкого спектра хімічних груп, які є спільними для багатьох біологічних молекул. Вони включають складні ефіри, алкени, а також складні молекули, які містять азот і кисень.

Хоча вчені не можуть точно визначити, з яких молекул походять ці хімічні групи, їхня присутність означає, що існує велика ймовірність присутності хімічних реакцій, які створюють будівельні блоки ДНК.

Під крижаною корою супутника міститься величезний океан із рідкої води, з якого вириваються струмені з льоду і пари, і є деякі свідчення наявності джерел енергії на морському дні, схожі на гідротермальні джерела в океанах Землі... Фото: NASA

Одна з причин, через яку ці хімічні речовини не виявили в кільці Сатурна, полягає в тому, що крижані частинки, виявлені в струмені, містили менше води, тому вчені змогли визначити складні молекули.

Це відкриття зміцнює ідею про те, що на Енцеладі можуть бути необхідні умови для створення життя і що саме інопланетне життя там може існувати.

Що стосується потенційних розумних інопланетян, то докази їхнього існування знаходяться в океанах Землі, а також недалеко від нашої планети, вважає американський астрофізик, як уже писав Фокус.

Нагадуємо, що на Сатурні один рік триває майже 30 земних років. Фокус уже писав про те, скільки триває рік на інших планетах нашої Сонячної системи.