Сліди розумних інопланетян перебувають на Землі та поруч із нею, вважає вчений із Гарварду

Астрофізик Аві Леб вважає, що докази існування розумного інопланетного життя можуть ховатися в океанах Землі або в дивних об'єктах, що обертаються навколо нашої планети.

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Понад 70 років учені шукають докази існування розумних інопланетян. Для цього вони шукають радіосигнали з дуже глибокого космосу. Але астрофізик із Гарвардського університету Аві Леб вважає, що сліди позаземних цивілізацій знаходяться набагато ближче, а саме в океанах Землі, а також у ближньому космосі. Про це він розповів виданню Live Science.

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Влітку минулого року Аві Леб організував експедицію, в межах якої з дна Тихого океану біля Папуа-Нової Гвінеї було піднято сотні крихітних металевих сфер. Аві Леб вважає, що це залишки міжзоряного об'єкта, що впав у 2014 році. Місія Леба полягала в пошуку доказів слідів потенційної інопланетної технології. Але це дослідження викликало масу критики з боку наукової спільноти. Проте астрофізик наполягає, що ми не самотні у Всесвіті.

Влітку минулого року Аві Леб організував експедицію, в межах якої з дна Тихого океану біля Папуа-Нової Гвінеї було піднято сотні крихітних металевих сфер Фото: Daily Mail

За словами Леба, у межах орбіти Землі постійно обертаються мільйони крихітних міжзоряних об'єктів, які прибули з-за меж Сонячної системи. Можливо, серед космічних каменів знаходиться інопланетне технологічне сміття. Тобто це можуть бути непрацюючі, а може й функціонуючі зонди потенційних інопланетян. Залишилося їх тільки виявити і вивчити.

Щодо металевих сфер, знайдених на дні Тихого океану, то Леб вважає, що хімічний склад деяких із них, найімовірніше, має позаземне походження. І вже наступного року астрофізик планує нову експедицію з пошуків міжзоряних об'єктів на Землі.

"Минулого разу ми були в морі всього два тижні. Спроєктоване нами обладнання зібрало крихітні кульки розміром менше міліметра. Звісно, це дало нам змогу виявити, що 10% з них мали незвичайний хімічний склад. Але це все ще не говорить нам про природу об'єкта. Тому що це були розплавлені краплі, які втратили деякі елементи в процесі плавлення. Ми хочемо знайти більші шматки, розміром у сантиметр, щоб отримати повний перепис усіх хімічних елементів. Але також ми можемо вивчити властивості матеріалу", — каже Леб.

Учений планує провести ізотопний аналіз і дізнатися вік знайденого матеріалу, щоб продемонструвати, що він відрізняється від віку Сонячної системи. Також Леб вважає, що можна буде з'ясувати, чи є цей матеріал природно створеним або ж штучним, тобто це може бути частиною інопланетної технології.

Леб вважає, що можна буде з'ясувати, чи є цей матеріал природно створеним або ж штучним, тобто це може бути частиною інопланетної технології Фото: Live Science

Леб сподівається, що ще за його життя будуть виявлені сліди інопланетних цивілізацій. Зокрема, він вважає, що нові телескопи, які незабаром почнуть роботу, зможуть виявити міжзоряні об'єкти поруч із Землею. Також, можливо, що докази інопланетних технологій знаходяться на дні океану.

Учений вважає, що вивчення міжзоряних об'єктів є найперспективнішим шляхом для пошуку доказів інопланетного життя. За словами Леба, легко відрізнити природний об'єкт від штучного.

"Може бути багато космічного сміття, створеного минулими цивілізаціями. Ми шукаємо радіосигнали вже 70 років. Нам потрібно змінити підхід. Я думаю, що є шанс, що ми знайдемо щось видатне", — каже вчений.

Як уже писав Фокус, за допомогою марсохода Curiosity вчені виявили незвичайну "бібліотеку" на Марсі.

Також Фокус писав про те, що фізики вважають можливими швидкі міжзоряні перельоти, але для цього потрібно використовувати поки що недоступну нам технологію.