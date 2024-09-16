Следы разумных инопланетян находятся на Земле и рядом с ней, считает ученый из Гарварда

Астрофизик Ави Леб считает, что доказательства существования разумной инопланетной жизни могут скрываться в океанах Земли или в странных объектах, вращающихся вокруг нашей планеты.

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Более 70 лет ученые ищут доказательства существования разумных инопланетян. Для этого они ищут радиосигналы из очень глубокого космоса. Но астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб считает, что следы внеземных цивилизаций находятся гораздо ближе, а именно в океанах Земли, а также в ближнем космосе. Об этом он рассказал изданию Live Science.

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Летом прошлого года Ави Леб организовал экспедицию, в рамках которой со дна Тихого океана возле Папуа-Новой Гвинеи были подняты сотни крошечных металлических сфер. Ави Леб считает, что это остатки межзвездного объекта, упавшего в 2014 году. Миссия Леба заключалась в поиске доказательств следов потенциальной инопланетной технологии. Но это исследование вызвало массу критики со стороны научного сообщества. Тем не менее астрофизик настаивает, что мы не одиноки во Вселенной.

Летом прошлого года Ави Леб организовал экспедицию, в рамках которой со дня Тихого океана возле Папуа-Новой Гвинеи были подняты сотни крошечных металлических сфер Фото: Daily Mail

По словам Леба, в пределах орбиты Земли постоянно вращаются миллионы крошечных межзвездных объектов, которые прибыли из-за пределов Солнечной системы. Возможно, среди космических камней находится инопланетный технологический мусор. То есть это могут быть неработающие, а может и функционирующие зонды потенциальных инопланетян. Осталось их только обнаружить и изучить.

Что касается металлических сфер, найденный на дне Тихого океана, то Леб считает, что химический состав некоторых их них скорее всего имеет внеземное происхождение. И уже в следующем году астрофизик планирует новую экспедицию по поискам межзвездных объектов на Земле.

"В прошлый раз мы были в море всего две недели. Спроектированное нами оборудование собрало крошечные шарики размером менее миллиметра. Конечно, это позволило нам обнаружить, что 10% из них имели необычный химический состав. Но это все еще не говорит нам о природе объекта. Потому что это были расплавленные капли, которые потеряли некоторые элементы в процессе плавления. Мы хотим найти более крупные куски, размером в сантиметр, чтобы получить полную перепись всех химических элементов. Но также мы можем изучить свойства материала", — говорит Леб.

Ученый планирует провести изотопный анализ и узнать возраст найденного материала, чтобы продемонстрировать, что он отличается от возраста Солнечной системы. Также Леб считает, что можно будет выяснить, является ли этот материал естественно созданным или же искусственным, то есть это может быть частью инопланетной технологии.

Леб считает, что можно будет выяснить, является ли этот материал естественно созданным или же искусственным, то есть это может быть частью инопланетной технологии Фото: Live Science

Леб надеется, что еще при его жизни будут обнаружены следы инопланетных цивилизаций. В частности, он считает, что новые телескопы, которые скоро начнут работу смогут обнаружить межзвездные объекты рядом с Землей. Также, возможно, что доказательства инопланетных технологий находятся на дне океана.

Ученый считает, что изучение межзвездных объектов является наиболее перспективным путем для поиска доказательств инопланетной жизни. По словам Леба, легко отличить естественный объект от искусственного.

"Может быть много космического мусора, созданного прошлыми цивилизациями. Мы ищем радиосигналы уже 70 лет. Нам нужно изменить подход. Я думаю, что есть шанс, что мы найдем что-то выдающееся", — говорит ученый.

Как уже писал Фокус, с помощью марсохода Curiosity ученые обнаружили необычную "библиотеку" на Марсе.

Также Фокус писал о том, что физики считают возможными быстрые межзвездные перелеты, но для этого нужно использовать пока недоступную нам технологию.