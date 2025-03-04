Смерть створила джерело життя: з'ясувалося, коли насправді з'явилася вода у Всесвіті

Джерелом води у Всесвіті стали об'єкти, які ніхто і ніколи не бачив безпосередньо, як показує дослідження.

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Всесвіт таїть у собі ще чимало загадок, які належить розгадати, наприклад, це стосується природи темної матерії. Також учені намагаються точно зрозуміти, коли ж космос наповнився водою насправді. Для того, щоб Всесвіт заповнився водою, яка є головним компонентом для створення життя, потрібно було набагато менше часу, ніж припускали вчені. При цьому за створення води відповідала вибухова смерть найперших зірок. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише ScienceAlert.

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Відео показує, як водень і гелій об'єднуються в перші зірки, вивільняючи важчі елементи, такі як кисень, у Всесвіт під час їхньої вибухової смерті

Як відомо, одна з найпоширеніших хімічних сполук у космосі складається з двох атомів водню й одного атома кисню. Вчені вважають, що для того, щоб вода заповнила Всесвіт, повинно було пройти не менше одного мільярда років. Річ у тім, що спочатку Всесвіт в основному складався з водню і невеликої кількості гелію. Для появи великої кількості кисню в космосі необхідні були множинні вибухи різних популяцій зірок протягом тривалого часу. Зірки у своїх надрах створюють важчі, ніж водень і гелій, хімічні елементи, і, коли вони вибухають надновою наприкінці свого життя, то ці елементи заповнюють космос.

Найперші зірки у Всесвіті з'явилися приблизно через 100 млн років після Великого вибуху. Вони були дуже масивними і гарячими, а тому вибухали надновими вже за кілька мільйонів років після народження, як зараз вважають учені. Але ніхто ще не бачив ці зірки безпосередньо, а також не було виявлено залишків найперших наднових, хоча деякі дані вказують на те, що вони вже виявлені.

Автори нового дослідження створили моделювання вибуху найперших зірок і дійшли висновку, що вже через приблизно трохи більше 100 млн років після Великого вибуху космос був наповнений великою кількістю води. Тобто вода в перших галактиках уже була присутня у великих кількостях, хоча це суперечить існуючій теорії.

Автори нового дослідження створили моделювання вибуху найперших зірок і дійшли висновку, що вже через приблизно трохи більше 100 млн років після Великого вибуху космос був наповнений великою кількістю води Фото: space.com

Моделювання показало, що перші зірки могли створити багато кисню у своїх надрах, який потім розсіявся на сотні світлових років навколо внаслідок вибуху наднової. При цьому в останках наднових атоми водню почали об'єднуватися в пари. У найщільніших газових хмарах, наповнених молекулярним воднем і киснем, виникла вода внаслідок об'єднання цих елементів, як показує моделювання.

Учені дійшли висновку, що в місцях найвищої концентрації важких хімічних елементів, створених першими зірками, виникло наступне покоління зірок, навколо яких почали формуватися кам'янисті планети. Враховуючи той факт, що в космосі вже було багато води, ці планети отримали її і могли навіть стати придатними для життя.

Автори дослідження вважають, що за високої концентрації перших зірок у певних ділянках космосу, їхні спільні вибухи наднових створювали ще більше необхідних умов для збільшення концентрації води в ранньому Всесвіті.

Розрахунки вчених показують, що кількість води, створеної найпершими зірками в ранніх галактиках, могла бути всього в 10 разів меншою, ніж та, що ми бачимо в нашій галактиці Чумацький Шлях. Це означає, що один із головних компонентів для появи життя існував майже на самому початку історії Всесвіту.

Тепер залишилося лише довести нову теорію за допомогою прямих спостережень, що зробити поки що дуже складно.

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