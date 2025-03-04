У найбільшої ракети у світі виникли проблеми: SpaceX скасувала запуск у космос (відео)

Компанія Ілона Маска вирішила скасувати восьмий випробувальний запуск ракети Starship, яка мала виконати всі завдання минулого випробування.

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У понеділок 3 березня мав відбутися сьомий випробувальний політ найбільшої та найпотужнішої космічної ракети у світі під назвою Starship, створеної компанією Ілона Маска SpaceX. Запуск ракети мав відбутися з космодрому компанії у штаті Техас, але через проблеми, що виникли, старт скасували. Він має відбутися найближчим часом, якщо всі неполадки будуть усунені, пише Space.

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У січні ракета Starship вирушила в сьомий випробувальний політ, який, як уже писав Фокус, завершився не зовсім успішно. Нагадуємо, що 122-метрова ракета складається з двох ступенів. Перший ступінь є ракетою-носієм Super Heavy, а другий — космічним кораблем Ship. Під час минулого випробування запуск пройшов успішно, Super Heavy не просто повернулася назад на місце старту, а ще й її змогла "зловити" за допомогою спеціальних маніпуляторів стартова вежа. Це був великий успіх для компанії SpaceX. Але Ship, який мав полетіти на орбіту, а потім приводниться в Індійському океані через 10 хвилин після запуску вибухнув над Атлантичним океаном.

Під час восьмого випробувального польоту Starship компанія SpaceX сподівалася знову повторити успішне приземлення Super Heavy, а також здійснити м'яку посадку Ship. Але з двома ступенями найбільшої та найпотужнішої ракети у світі виникли проблеми просто перед запуском, а тому за 10 секунд до старту політ у космос було скасовано.

З двома ступенями найбільшої та найпотужнішої ракети у світі виникли проблеми просто перед запуском, а тому за 10 секунд до старту політ у космос було скасовано Фото: Starship

У компанії SpaceX не уточнили, що саме сталося і коли відбудеться друга спроба провести восьмий випробувальний політ Starship. Водночас представники компанії Ілона Маска повідомили, що наступна спроба запуску відбудеться найближчим часом, якщо всі проблеми буде усунуто.

Під час нової місії космічний корабель Ship має облетіти половину Землі після виходу на орбіту, запустити набір фіктивних супутників Starlink, а потім приводниться в Індійському океані біля берегів Австралії.

Starship — це величезна багаторазова космічна ракета, яка призначена для пілотованих і безпілотних місій на Місяць і Марс. Перший випробувальний політ ракети відбувся у квітні 2023 року.

Ілон Маск є прихильником польоту на Марс, де він давно вже мріє створити ціле позаземне місто з населенням у мільйон осіб. Нещодавно, як уже писав Фокус, власник SpaceX заявив, що необхідно всі зусилля спрямувати на освоєння Марса і глибшого космосу, а тому слід вивести Міжнародну космічну станцію з експлуатації набагато раніше, а не в 2030 році.

Також Фокус писав про те, що компанія AstroForge відправила в космос спеціальний апарат для вивчення астероїда з метою подальшого видобутку корисних ресурсів. Але у цього апарату виникли проблеми в космосі.