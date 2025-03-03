Перший в історії приватний зонд для вивчення астероїдів поводиться дивно в космосі (фото)

Компанія AstroForge працює над тим, щоб розв'язати проблему з космічним апаратом Odin, поки не стало надто пізно.

Related video

У той час як приватний посадковий модуль Blue Ghost успішно здійснив м'яку посадку на Місяці, в іншого приватного зонда виникли проблеми. Перший у світі приватний космічний апарат, створений для відвідування астероїда, повільно перекидається в космосі, і перспективи місії туманні, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

26 лютого на ракеті-носії Falcon 9 у космос вирушив апарат Odin, створений американською компанією AstroForge для вивчення астероїда 2022 OB5. Ця компанія має намір видобувати корисні копалини на космічних каменях. Лише за кілька годин після запуску в зонда виникли проблеми і востаннє він виходив на зв'язок із Землею через 20 годин після того, як опинився в космосі. Представники AstroForge заявили, що продовжують спроби встановити зв'язок із зондом Odin, але надії на це мало.

У суботу, 1 березня, зонд перебував на відстані понад 300 000 км від Землі і в основному летів по заданій раніше траєкторії. При цьому спостереження показали, що його сонячні панелі виробляють електроенергію, але дані про стан апарата отримати не вдалося.

Космічний апарат Odin перед запуском Фото: space.com

В AstroForge заявили, що апарат Odin, згідно зі спостереженнями, повільно перекидається в космосі на дуже низькій швидкості. Поки невідомо, що сталося і чи зможе апарат продовжити свою місію далі. Представники AstroForge кажуть, що продовжують спроби встановити зв'язок з Odin, щоб відновити його правильне положення в космосі.

Компанія AstroForge була створена для того, щоб почати видобуток корисних копалин на астероїдах, які можна потім використовувати на Землі і в космосі. Апарат Odin призначений для того, щоб зібрати дані під час прольоту повз астероїд 2022 OB5, які необхідні для наступної місії компанії, коли буде здійснено посадку на астероїд.

Нагадуємо, що апарат Odin було запущено в космос разом із посадковим місячним модулем "Афіна" компанії Intuitive Machines, який має приземлитися на Місяці 6 березня, як уже писав Фокус .

Фокус також писав, що нещодавно по всьому світу спостерігали унікальне явище, яке не повториться до 2040 року. У ніч із 28 лютого на 1 березня відбувся парад планет семи планет.

Ще Фокус писав про те, чому подорож до Місяця з триденної перетворилася на багатомісячну. Перші польоти до Місяця тривали не більше ніж 3 дні, оскільки слідували прямою траєкторією. Однак сучасні місії тривають значно довше: іноді потрібно понад рік, щоб дістатися до супутника Землі.