Друга спроба увійти в історію: приватний місячний модуль надіслав знімки Землі з космосу (фото)

Посадковий модуль Athena компанії Intuitive Machines поки що успішно прямує до Місяця, щоб здійснити м'яку посадку.

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У лютому 2024 року компанія Intuitive Machines зі США увійшла в історію, адже їй вдалося вперше приземлити на Місяці приватний посадковий модуль Nova-C з назвою Odysseus ("Одіссей"). 26 лютого на ракеті-носії Falcon 9 у космос вирушив другий посадковий модуль Nova-C цієї компанії під назвою Athena ("Афіна"). Якщо все піде за планом, Intuitive Machines увійде в історію, як компанія, якій вдалося приземлити одразу два своїх посадкових модулі на Місяці. Апарат Athena надіслав кілька приголомшливих фотографій нашої рідної планети з космосу, пише Space.

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Приватний посадковий модуль Athena відокремився від ракети-носія Falcon 9

Поки посадковий модуль Athena тільки почав свою подорож до Місяця, щоб приземлитися на його поверхні 6 березня, ще один подібний апарат під назвою Blue Ghost, створений компанією Firefly Aerospace готується вже здійснити м'яку посадку на Місяці 2 березня. Перебуваючи близько до поверхні Місяця, цей посадковий зробив приголомшливі фотографії зворотного боку Місяця, як уже писав Фокус.

Що стосується посадкового модуля Nova-C від Intuitive Machines, то він вирушив на Місяць у рамках місії IM-2, тоді як торік така ж успішна місія називалася IM-1. Незабаром після того, як модуль Athena відокремився від верхнього ступеня ракети-носія Falcon 9 і почав політ до Місяця, за допомогою бортової камери він сфотографував Землю з космосу. На одній з фотографій можна побачити вдалині від модуля верхній ступінь ракети компанії SpaceX, яка успішно виконала своє призначення.

Якщо уважно подивитися на фотографію, то можна побачити біля відпрацьованого ступеня ракети яскраві точки світла. Ймовірно, це орбітальний апарат NASA Lunar Trailblazer і зонд Odin, побудований компанією Astroforge, які були виведені в космос разом із місячним посадковим модулем.

На світлині видно Землю, частину модуля Athena, а також внизу видно верхній ступінь ракети Falcon 9 Фото: space.com

У компанії Intuitive Machines повідомили, що поки що місія IM-2 проходить добре. Посадковий модуль почав отримувати енергію від Сонця і встановив стабільний зв'язок із центром управління місією.

Тепер модуль має виконати серію запусків своїх двигунів, щоб вийти на орбіту навколо Місяця 3 березня, а потім через три дні приземлитися на його поверхні.

Основним корисним навантаженням приватного посадкового модуля Athena є пристрій PRIME-1, що складається з мас-спектрометра і бура для проникнення в кору Місяця. Цей пристрій має допомогти вченим з'ясувати, скільки водяного льоду знаходиться на поверхні Місяця в районі південного полюса, де приземлиться посадковий апарат.

Також на борту модуля перебуває стрибучий роботизований апарат Grace, створений Intuitive Machines, який досліджуватиме кратер біля місця посадки Athena, і невеликий місяцехід MAPP від компанії Lunar Outpost.

Роботизовані апарати залишатимуться на зв'язку завдяки іншому корисному навантаженню місії IM-2, системі зв'язку від компанії Nokia, яка створить першу в історії мережу 4G на Місяці, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що астрономи ретельно вивчили атмосферу незвичайної планети, яка не повинна існувати, але все ж продовжує обертатися навколо своєї зірки на дуже близькій відстані.