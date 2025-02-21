Зателефонувати на Місяць: стільникова мережа 4G готується до запуску на супутнику Землі

Наступного тижня на Місяць буде запущено посадковий модуль, на базі якого буде розгорнуто систему зв'язку.

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Компанія Nokia успішно інтегрувала в посадковий модуль Athena систему зв'язку з поверхнею Місяця, або "LSCS", пише IFLScience.

Athena буде запущена на Місяць вже наступного тижня, і основним її завданням є виміряти наявність місячного водяного льоду. Але на борту апарата також будуть й інші пристрої, які використовуватимуть LSCS для зв'язку з посадковим модулем і надсилання даних і зображень на Землю.

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Посадковий модуль має приземлитися неподалік від гребеня кратера Шеклтона. У цьому регіоні Сонце перебуває дуже низько над горизонтом, але його завжди видно і воно ніколи не заходить. Саме туди збираються повернутися астронавти під час наступного польоту на Місяць у рамках місії Artemis.

Nokia Bell Labs і NASA розробили 4G-підключення, яке з'єднає посадковий модуль Nova-c з мобільною автономною розвідувальною платформою (MAPP) — першим марсоходом компанії Lunar Outpost, а також із посадковим модулем Micro-Nova Hopper компанії Intuitive Machine.

"Ми збираємося довести, що стільникові технології можуть забезпечити надійний, високопродуктивний і ефективний зв'язок, необхідний для майбутніх пілотованих і безпілотних місій на Місяць і, в кінцевому підсумку, на Марс. Стільникові технології безповоротно змінили спосіб нашого спілкування на Землі. Немає жодних причин, через які вони не можуть зробити те саме для спілкування в інших світах", — заявив президент Bell Labs Solutions Research в Nokia Тьєррі Кляйн.

Запуск такої технології не буде легким завданням. Варто враховувати, що місячне середовище вкрай суворе, і температура там різко змінюється. На екваторі температура може коливатися від 121 °C вдень до -133 °C вночі. У постійній тіні всередині кратера Шеклтона вона сягає -246 °C.

Але спершу систему запустити і благополучно доставити на Місяць. Також небезпечний сам місячний ґрунт, який складається з крихітних зазубрених шматків каменю, що можуть пошкодити багато поверхонь. Nokia довелося подумати про те, щоб зробити його міцним, мінімізувавши при цьому споживання енергії, а також забезпечити надійність.

Nokia припускає, що всі технологічні розробки для місячного зв'язку можна буде легко перенести на Землю, що може означати більш якісні, більш ефективні та більш надійні пристрої зв'язку.

Нагадаємо, до Місяця збираються відправити сотні супутників. Нова компанія під назвою Crescent Space Services повинна буде задовольнити зростаючий попит на забезпечення зв'язком на Місяці.