Абонент на зв'язку. До Місяця збираються відправити сотні супутників: у чому їхня мета

Нова компанія під назвою Crescent Space Services повинна буде задовольнити зростаючий попит на забезпечення зв'язком на Місяці.

Related video

Американська компанія Lockheed Martin оголосила про створення дочірнього підприємства під назвою Crescent Space Services, яке надаватиме комунікаційні та навігаційні послуги на Місяці. Буде створено угруповання супутників на навколомісячній орбіті, за допомогою яких підтримуватиметься стабільний зв'язок між космічними апаратами, космічними кораблями як на Місяці, так і біля нього, а також дозволить підтримувати зв'язок із Землею, пише Gizmodo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

Нова компанія Crescent Space Services керуватиме власною мережею супутників зв'язку на місячній орбіті, що забезпечить надання стабільних комунікаційних та навігаційних послуг для майбутніх місій на Місяць.

Компанія створить свою власну мережу зв'язку під назвою Parsec, яка використовуватиме угруповання супутників, створених компанією Lockheed Martin. Кілька сотень супутників буде запущено до Місяця вже у 2025 році разом із терміналами зв'язку, які мають розмістити на поверхні Місяця. У компанії Lockheed Martin завили, що вони планують створити таку ж мережу зв'язку та навігації на Місяці, яка буде схожа на ті, що діють на Землі.

Вважається, що супутники, які обертатимуться навколо Місяця, зможуть забезпечити стабільний зв'язок для всіх космічних апаратів та астронавтів, які будуть знаходитися як на видимому боці Місяця, так і на його зворотному боці. Тобто мережа дозволить спілкуватися всім, хто знаходиться на поверхні між собою, і визначати своє місце розташування, а також люди та апарати зможуть підтримувати зв'язок з апаратами і кораблями на місячній орбіті та передавати повідомлення безпосередньо на Землю.

Вважається, що супутники, які обертатимуться навколо Місяця, зможуть забезпечити стабільний зв'язок для всіх космічних апаратів та астронавтів, які будуть як на видимому боці Місяця, так і на його зворотному боці. Тобто мережа дозволить спілкуватися всім, хто знаходиться на поверхні між собою, і визначати своє місце розташування, а також люди та апарати зможуть підтримувати зв'язок з апаратами та кораблями на місячній орбіті та передавати повідомлення безпосередньо на Землю. Фото: Lockheed Martin

За словами Джо Лендона, генерального директора компанії Crescent Space Services, очікується велика кількість місячних місій, а отже потрібно задовольнити попит, що росте, на якісний зв'язок.

NASA планує здійснити посадку астронавтів на Місяці, вперше за 50 років, вже 2025 року. Але це буде лише перший крок до створення постійної місячної бази, яка згодом має перетворитися на велику людську колонію на Місяці. На орбіті Місяця також буде побудовано унікальну космічну станцію Gateway, яка служитиме аванпостом для наступних місій на Місяць.

У той же час у NASA займаються створенням своєї власної мережі зв'язку під назвою LunaNet. Але космічне агентство раніше заявляло про те, що спільна робота кількох мереж тільки покращить якість комунікаційних і навігаційних послуг на супутнику Землі. Тим більше, наявність кількох мереж зв'язку дозволить не переживати, якщо якісь супутники вийдуть з ладу і стабільний зв'язок із Землею буде втрачено.

Приватні компанії виявляють все більший інтерес до Місяця та пропонують нові і нові проекти, які допоможуть швидше освоїти супутник Землі. У цьому плані можна згадати перший приватний посадковий апарат, який у квітні приземлиться на Місяці. Апарат Hakuto-R від японської компанії ispace вже обертається навколо Місяця, і він призначений для надання послуг з доставки на Місяць як комерційних, так і державних вантажів.

Як уже писав Фокус, нещодавно цей апарат надіслав на Землю приголомшливе зображення місячної поверхні.

Також Фокус писав про те, що вчені з Китаю провели новий аналіз місячного регота, який був доставлений на Землю ще наприкінці 2020 року, і з'ясували, що на супутнику Землі є величезні запаси води.

Нагадуємо, що для життя та роботи на Місяці буде створено новий стандарт часу, як уже писав Фокус.