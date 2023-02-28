Звіримо годинник. Для життя й роботи на Місяці буде створено новий стандарт часу

Європейське космічне агентство хоче, щоб приватні компанії створили на Місяці телекомунікаційну службу, але для її роботи буде потрібен стандартний місячний час.

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Настає нова ера в дослідженнях Місяця, і на найближче десятиліття заплановано десятки місячних місій. І NASA та Європейське космічне агентство (ЄКА) працюють над створенням першої місячної орбітальної станції Gateway, а також повторним поверненням людини на Місяць. Для довгострокового перебування людей на супутнику Землі, а також для роботи космічних апаратів потрібний надійний зв'язок. Але щоб вона працювала як потрібно, необхідно створити на Місяці свій стандарт часу, схожий на Всесвітній координований час (UTC), який застосовується на Землі, пише Gizmodo.

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ЄКА звернулося за допомогою в створенні необхідного набору телекомунікаційних послуг на Місяці до приватних компаній, щоб цей надійний зв'язок дозволив спілкуватися як на поверхні Місяця, так і в навколомісячному просторі та, звичайно, підтримувати зв'язок із Землею. Для цього ЄКА створило програму Moonlight, яка також включає створення загального стандарту часу на супутнику Землі.

Програма Moonlight передбачає запуск трьох або чотирьох супутників на Місяць, які обертатимуться навколо нього та забезпечуватимуть постійне телекомунікаційне та навігаційне покриття місячної поверхні і, звичайно ж, зв'язок із Землею. Спочатку ці супутники повинні забезпечити надійні зв'язок і навігацію для астронавтів і космічних апаратів на Південному полюсі Місяця. Адже саме тут будуть створені перші постійні місячні бази землян.

[ + – ] Для довгострокового перебування людей на супутнику Землі, а також для роботи космічних апаратів потрібний надійний зв'язок. Але щоб вона працювала як потрібно, необхідно створити на Місяці свій стандарт часу, схожий на Всесвітній координований час (UTC), який застосовується на Землі. Фото: Apophis

За словами вчених із ЄКА, для нормальної роботи телекомунікаційних систем потрібен загальний стандарт часу на Місяці, схожий на Всесвітній координований час (UTC), який застосовується на Землі. Вчені вважають, що місячний стандарт часу необхідний для надання точних даних про місцезнаходження астронавтів або космічних апаратів на поверхні Місяця. Тобто місцевий час потрібний для стабільної роботи такої земної технології, як GPS, тільки на Місяці.

[ + – ] Космічна станція Gateway обертатиметься навколо Місяця Фото: Apophis

Під час усіх попередніх місячних місій відбувалася синхронізація годинника із земним часом, але це буде проблемою, коли на супутнику Землі буде дуже багато людей і ще більше космічних апаратів. Їм потрібно буде підтримувати зв'язок між собою, координувати свої дії, проводити спільні спостереження, і щоб усе проходило так, як потрібно, необхідно мати свій місячний часовий стандарт.

Перші пропозиції щодо створення такого стандарту прозвучали під час зустрічі вчених у Європейському центрі космічних досліджень і технологій ЄКА в Нідерландах. Ці обговорення стали частиною обговорень масштабнішого проєкту NASA під назвою LunaNet. Це система зв'язку та навігації, яка повинна мати узгоджені стандарти й протоколи для спілкування та навігації на Місяці і в навколомісячному просторі.

[ + – ] Поки що в ЄКА не назвали точних термінів реалізації програми Moonlight. Наразі відомо, що першим супутником зв'язку на Місяці стане Lunar Pathfinder, який має бути запущений у 2025 році. Фото: Apophis

Поки що в ЄКА не назвали точних термінів реалізації програми Moonlight. Наразі відомо, що першим супутником зв'язку на Місяці стане Lunar Pathfinder, який має бути запущений у 2025 році. Планується, що з його допомогою астронавти на Місяці після повернення на супутник того ж року зможуть спілкуватися і між собою, і з Землею.

Як уже писав Фокус, компанія SpaceX не змогла відправити на МКС корабель із новим екіпажем. Інженери лише за кілька хвилин до старту виявили несправність у ракеті Falcon 9, тому політ перенесли на кілька днів.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат Danuri, що належить Південній Кореї, зробив чудові знімки Землі з орбіти Місяця.