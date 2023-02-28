Сверим часы. Для жизни и работы на Луне будет создан новый стандарт времени

Европейское космическое агентство хочет, чтобы частные компании создали на Луне телекоммуникационную службу, но для ее работы потребуется стандартное лунное время.

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Наступает новая эра в исследованиях Луны, и на ближайшее десятилетие запланированы десятки лунных миссий. И NASA и Европейское космическое агентство (ЕКА) работают над созданием первой лунной орбитальной станции Gateway, а также над повторным возвращением человека на Луну. Для долгосрочного пребывания людей на спутнике Земли, а также для работы космических аппаратов нужна надежная связь. Но чтобы она работала как нужно необходимо создать на Луне свой стандарт времени, похожий на Всемирное координированное время (UTC), который применяется на Земле, пишет Gizmodo.

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ЕКА обратилось за помощью в создании необходимого набора телекоммуникационных услуг на Луне к частным компаниям, чтобы эта надежная связь позволила общаться как на поверхности Луны, так и в окололунном пространстве и конечно же поддерживать связь с Землей. Для этого ЕКА создало программу Moonlight, которая также включает в себя создание общего стандарта времени на спутнике Земли.

Программа Moonlight предусматривает запуск трех или четырех спутников на Луну, которые будут вращаться вокруг нее и обеспечивать постоянное телекоммуникационное и навигационное покрытие лунной поверхности и конечно же связь с Землей. Изначально эти спутники должны будут обеспечить надеждою связь и навигацию для астронавтов и космических аппаратов на Южном полюсе Луны. Ведь именно здесь будут созданы первые постоянные лунные базы землян.

[ + – ] Для долгосрочного пребывания людей на спутнике Земли, а также для работы космических аппаратов нужна надежная связь. Но чтобы она работала как нужно необходимо создать на Луне свой стандарт времени, похожий на Всемирное координированное время (UTC), который применяется на Земле Фото: ESA

По словам ученых из ЕКА для нормальной работы телекоммуникационных систем требуется общий стандарт времени на Луне, похожий на Всемирное координированное время (UTC), который применяется на Земле. Ученые считают, что лунный эталон времени необходим для предоставления точных данных о местоположении астронавтов или космических аппаратов на поверхности Луны. То есть местное время нужно для стабильной работы такой земной технологии, как GPS, только на Луне.

[ + – ] Космическая станция Gateway будет вращаться вокруг Луны Фото: ESA

Во время всех предыдущих лунных миссий происходила синхронизация часов с земным временем, но это будет проблемой ,когда на спутнике Земли будет находится очень много людей и еще больше космических аппаратов. Им нужно будет поддерживать связь между собой, координировать свои действия, проводить совместные наблюдения, и чтобы все проходило так как нужно, необходимо иметь свой лунный временной стандарт.

Первые предложения о создании такого стандарта прозвучали во время встречи ученых в Европейском центре космических исследований и технологий ЕКА в Нидерландах. Эти обсуждения стали частью обсуждений более масштабного проекта NASA под названием LunaNet. Это система связи и навигации, которая должна иметь согласованные стандарты и протоколы для общения и навигации на Луне и в окололунном пространстве.

[ + – ] Пока что в ЕКА не назвали точные сроки реализации программы Moonlight. На данный момент известно, что первым спутником связи на Луне станет Lunar Pathfinder, который должен быть запущен в 2025 году Фото: ESA

Пока что в ЕКА не назвали точные сроки реализации программы Moonlight. На данный момент известно, что первым спутником связи на Луне станет Lunar Pathfinder, который должен быть запущен в 2025 году. Планируется, что с его помощью смогут общаться и между собой, и с Землей, астронавты на Луне после повторного возвращения на спутник в том же году.

Как уже писал Фокус, компания SpaceX не смогла отправить на МКС корабль с новым экипажем. Инженеры всего за несколько минут до старта обнаружили неисправность в ракете Falcon 9, поэтому полет перенесли на несколько дней.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат Danuri, который принадлежит Южной Корее, сделал потрясающие снимки Земли с орбиты Луны.