Охрана, отмена. SpaceX не смогла отправить на МКС корабль с новым экипажем: что произошло (видео)

Специалисты компании Илона Маска столкнулись с проблемой в ракете Falcon 9, потому решили не рисковать и перенести отправку астронавтов на орбиту на другой день.

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SpaceX и NASA приняли решение отменить запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon на вершине, в котором находились четверо астронавтов. Все они должны были отправится на Международную космическую станцию, но выявленная в ракете проблема нарушила все планы, пишет Space.

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Утром, в понедельник, 27 февраля со стартовой площадки в Космическом центре имени Кеннеди, штата Флорида, США, должен был состоятся запуск ракеты Falcon 9 от компании SpaceX. Эта ракета должна была вывести в космос корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами в рамках миссии Crew-6.

[ + – ] SpaceX и NASA приняли решение отменить запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon на вершине, в котором находились четверо астронавтов. Все они должны были отправится на Международную космическую станцию, но выявленная в ракете проблема нарушила все планы Фото: SpaceX

Но за 2,5 минуты до старта запуск ракеты отменили из-за проблемы, которая связана с жидкостью для зажигания, которая используется для запуска ракетных двигателей Falcon 9 во время старта.По словам Кейт Тайс, инженера из SpaceX, запуск был отменен из-за того, что было принято решение не рисковать, а разобраться с возникшей проблемой более тщательно.

Четыре астронавта, которые находились в Crew Dragon уже несколько часов, высадились из космического корабля, после того как из 70-метровой ракеты было спущено топливо. Астронавты останутся в Космическом центре имени Кеннеди, как собственно и сама ракета в ожидании следующего старта.

[ + – ] Четыре астронавта, которые находились в Crew Dragon уже несколько часов, высадились из космического корабля, после того как из 70-метровой ракеты было спущено топливо. Астронавты останутся в Космическом центре имени Кеннеди, как собственно и сама ракета в ожидании следующего старта Фото: SpaceX

Согласно заявлению NASA, корабль с новым экипажем для МКС должен был отправится в космос уже утром во вторник, 28 февраля. Но прогноз погоды показал, что ожидаются неблагоприятные условия, да к тому же нужно полностью удостоверится, что проблема с ракетой решена. Поэтому новой датой запуска станет четверг, 2 марта.

"Самое главное – это обеспечение безопасности экипажа миссии Crew-6. Полет человека в космос — это рискованное предприятие, и мы полетим тогда, когда будем готовы.", — заявил администратор NASA Билл Нельсон.

В состав сменного экипажа МКС входят:

[ + – ] Астронавты миссии Crew 6, которые должны полететь на МКС Фото: SpaceX

Стивен Боуэн (США), который уже три раза летал на орбиту;

Уоррена Хобург (США), который впервые летит в космос;

Султан Аль-Нейади (Объединенные Арабские Эмираты), который также впервые полетит в космос. Вообще это только второй астронавт из ОАЭ, который побывает за пределами планеты. К т ому же он является первым астронавтом из этой арабской страны, которые проведет длительное время на космической станции. Его предшественник Хаззаа Али Абдан Халфан аль-Мансури пробыл на МКС в 2019 году всего 8 дней.

Представитель РФ Андрей Федяев.

Как только эти четверо окажутся на МКС, они примут на себя обязанности экипажа миссии Crew-5, который прибыл на станцию в октябре прошлого года также на космическом корабле от SpaceХ. Данный экипаж через несколько дней после успешного прибытия новой смены отправится на Землю.

Согласно плану, новая четверка астронавтов проведет в космосе примерно полгода, проводя научные эксперименты и поддерживая в рабочем состоянии орбитальную станцию, которой уже больше 20 лет.

Что касается компании SpaceX, то она планирует вечером, в понедельник, 27 февраля, осуществить сразу два запуска в космос с интервалом в 1 час, двух новых партий своих спутников Starlink.

Как уже писал Фокус, в воскресенье, 26 февраля на МКС прибыл беспилотный космический корабль РФ "Союз", который должен заменить другой, вышедший из строя, корабль россиян. На этом корабле только через полгода смогут вернуться домой трое астронавтов, прибывших на станцию еще в сентябре 2022 года. Их смена должна была прилететь как раз на этом новом корабле, но теперь РФ должна подготовить новый "Союз" к запуску со сменным экипажем, а этот старт состоится примерно в сентябре.