Спасательный корабль "Союз" прибыл на МКС: SpaceX готовит свою миссию на орбиту (видео)

Новый российский космический корабль успешно пристыковался к орбитальной станции и сможет в случае опасности спасти троих астронавтов.

Related video

Беспилотный российский космический корабль "Союз МС-23" совершил автоматическую стыковку с Международной космической станцией в 3 часа ночи по Киеву, в воскресенье, 26 февраля. Этот корабль заменит поврежденный корабль РФ и таким образом станет спасательным средством для трех астронавтов и доставит их на Землю. Но произойдет это только через полгода, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Запущенный в пятницу, 24 февраля с космодрома "Байконур" в Казахстане, космический корабль "Союз МС-23", на борту которого находятся припасы и необходимое оборудование для астронавтов, совершил стыковку с МКС, как и планировалось в ночь на 26 февраля. Автоматическая стыковка произошла с российским модулем МКС под названием "Поиск".

[ + – ] Запуск в космос космчиеского корабля "Союз" в пятницу, 24 февраля

В то же время компания SpaceX уже приготовила к запуску с космодрома в штате Флорида, США, свой космический корабль Crew Dragon, который должен отправится на МКС утром в понедельник, 27 февраля на ракете Falcon 9. Этот корабль доставит на орбитальную станцию четырех новых членов экипажа: Стивена Боуэна и Уоррена Хобурга из NASA, Султана Аль-Нейади из ОАЭ и представителя РФ Андрея Федяева. Космический корабль доставит астронавтов на МКС рано утром во вторник, 28 февраля.

[ + – ] Запущенный в пятницу, 24 февраля с космодрома "Байконур" в Казахстане, космический корабль "Союз МС-23", на борту которого находятся припасы и необходимое оборудование для астронавтов, совершил стыковку с МКС, как и планировалось в ночь на 26 февраля. Автоматическая стыковка произошла с российским модулем МКС под названием "Поиск"

Эти астронавты заменят на станции астронавтов NASA Николь Манн и Джоша Кассаду, японца Коити Ваката и россиянку Анну Кикину, которые на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon вернуться на Землю 6 марта.

[ + – ] Беспилотный российский космический корабль "Союз МС-23" совершил автоматическую стыковку с Международной космической станцией в 3 часа ночи по Киеву, в воскресенье, 26 февраля. Этот корабль заменит поврежденный корабль РФ и таким образом станет спасательным средством для трех астронавтов и доставит их на Землю Фото: NASA

Что касается корабля "Союз МС-23", который пристыковался к орбитальной станции, когда та была на высоте в 418 км над Землей, то его главная задача обеспечить доставку домой россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио. Но вернутся они домой еще нескоро, а примерно в сентябре этого года. До этого новый корабль будет выполнять функцию "спасательной шлюпки" на случай, если на МКС произойдет значительная авария, что очень маловероятно.

[ + – ] В то же время компания SpaceX уже приготовила к запуску с космодрома в штате Флорида, США, свой космический корабль Crew Dragon, который должен отправится на МКС утром в понедельник, 27 февраля. Этот корабль доставит на орбитальную станцию четырех новых членов экипажа: Стивена Боуэна и Уоррена Хобурга из NASA, Султана Аль-Нейади из ОАЭ и представителя РФ Андрея Федяева. Космический корабль доставит астронавтов на МКС рано утром во вторник, 28 февраля Фото: SpaceX

Другой корабль "Союз", на котором трио прибыло на МКС еще в сентябре прошлого года, в декабре вышел из строя, ведь в него попал метеорит. В результате была повреждена охладительная система. После анализа ситуации в "Роскосмосе" решили отправить на орбиту новый "Союз", который изначально предназначался для доставки на МКС в марте этого года смены для Петелина, Прокопьева и Рубио.

Из-за того, что сменный экипаж не полетит на МКС в марте, старт нового корабля "Союз" как предполагается состоится только в сентябре этого года. В результате трое астронавтов, который прибыли на станцию на уже вышедшем из строя российском корабле "Союз МС-22" проведут в космосе целый год. Хотя есть вероятность того, что они смогут вернутся на Землю и раньше, как уже сообщали в NASA.

Как уже писал Фокус, череда аварий преследует российские космические корабли на МКС. Через два месяца после аварии на "Союзе", повреждения охладительной системы были замечены на грузовом корабле РФ "Прогресс". Согласно заявлению "Роскосмоса" в этот корабль также попал метеорит и его уже успешно затопили в водах Тихого океана.

Также Фокус писал о том, как состоялся старт нового спасательного космического корабля "Союз", который уже состыкован с орбитальной станцией.