Рятувальний корабель "Союз" прибув на МКС: SpaceX готує свою місію на орбіту (відео)

Новий російський космічний корабель успішно пристикувався до орбітальної станції і зможе в разі небезпеки врятувати трьох астронавтів.

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Безпілотний російський космічний корабель "Союз МС-23" здійснив автоматичне стикування з Міжнародною космічною станцією о 3-й ночі по Києву, в неділю, 26 лютого. Цей корабель замінить пошкоджений корабель РФ і так стане рятувальним засобом для трьох астронавтів і доставить їх на Землю. Але станеться це лише за пів року, пише Space.

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Запущений у п'ятницю, 24 лютого з космодрому "Байконур" у Казахстані, космічний корабель "Союз МС-23", на борту якого знаходяться запаси та необхідне обладнання для астронавтів, здійснив стикування з МКС, як і планувалося в ніч на 26 лютого. Автоматичне стикування відбулося з російським модулем МКС під назвою "Пошук".

[ + – ] Запуск у космос космічного корабля "Союз" у п'ятницю, 24 лютого

У той же час компанія SpaceX уже приготувала до запуску з космодрому в штаті Флорида, США свій космічний корабель Crew Dragon, який має вирушити на МКС вранці в понеділок, 27 лютого на ракеті Falcon 9. Цей корабель доставить на орбітальну станцію чотирьох нових членів екіпажу: Стівена Боуена та Воррена Хобурга з NASA, Султана Аль-Нейаді з ОАЕ та представника РФ Андрія Федяєва. Космічний корабель доставить астронавтів на МКС рано-вранці у вівторок, 28 лютого.

[ + – ] Запущений у п'ятницю, 24 лютого з космодрому "Байконур" у Казахстані, космічний корабель "Союз МС-23", на борту якого знаходяться запаси та необхідне обладнання для астронавтів, зробив стикування з МКС, як і планувалося в ніч на 26 лютого. Автоматичне стикування відбулося з російським модулем МКС під назвою "Пошук"

Ці астронавти замінять на станції астронавтів NASA Ніколь Манн та Джоша Кассаду, японця Коїті Ваката та росіянку Анну Кікіну, які на борту космічного корабля SpaceX Crew Dragon повернуться на Землю 6 березня.

[ + – ] Безпілотний російський космічний корабель "Союз МС-23" здійснив автоматичне стикування з Міжнародною космічною станцією о 3-й ночі по Києву, в неділю, 26 лютого. Цей корабель замінить пошкоджений корабель РФ і таким чином стане рятувальним засобом для трьох астронавтів та доставить їх на Землю Фото: NASA

Що стосується корабля "Союз МС-23", який пристикувався до орбітальної станції, коли та була на висоті 418 км над Землею, то його головне завдання забезпечити доставку додому росіян Сергія Прокоп'єва та Дмитра Петеліна, а також американця Френка Рубіо. Але вони повернуться додому ще нескоро, а приблизно у вересні цього року. До цього новий корабель виконуватиме функцію "рятувальної шлюпки" на випадок, якщо на МКС станеться значна аварія, що малоймовірно.

[ + – ] У той же час компанія SpaceX вже приготувала до запуску з космодрому в штаті Флорида, США свій космічний корабель Crew Dragon, який має вирушити на МКС вранці в понеділок, 27 лютого. Цей корабель доставить на орбітальну станцію чотирьох нових членів екіпажу: Стівена Боуена та Воррена Хобурга з NASA, Султана Аль-Нейаді з ОАЕ та представника РФ Андрія Федяєва. Космічний корабель доставить астронавтів на МКС рано-вранці у вівторок, 28 лютого Фото: Starship

Інший корабель "Союз", на якому тріо прибуло на МКС ще у вересні минулого року, у грудні вийшов з ладу, адже в нього влучив метеорит. Унаслідок було пошкоджено охолоджувальну систему. Після аналізу ситуації в "Роскосмосі" вирішили відправити на орбіту новий "Союз", який спочатку призначався для доставки на МКС у березні цього року зміни для Петеліна, Прокоп'єва та Рубіо.

Через те, що змінний екіпаж не полетить на МКС у березні, старт нового корабля "Союз", як передбачається, відбудеться лише у вересні цього року. Унаслідок троє астронавтів, які прибули на станцію на російському кораблі "Союз МС-22", що вже вийшов з ладу, проведуть у космосі цілий рік. Хоча є ймовірність того, що вони зможуть повернутися на Землю і раніше, як повідомляли NASA.

Як уже писав Фокус, низка аварій переслідує російські космічні кораблі на МКС. Через два місяці після аварії на "Союзі", пошкодження охолоджувальної системи було помічено на вантажному кораблі РФ "Прогрес". Згідно із заявою "Роскосмосу", у цей корабель також влучив метеорит і його вже успішно затопили у водах Тихого океану.

Також Фокус писав про те, як відбувся старт нового рятувального космічного корабля "Союз", який уже зістикований з орбітальною станцією.