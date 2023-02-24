На МКС полетів корабель для порятунку астронавтів: відомі причини недавньої аварії (відео)

Корабель "Союз МС-23" доставить російських астронавтів Дмитра Петеліна та Сергія Прокоп'єва, а також Френка Рубіо з NASA назад на Землю лише восени цього року.

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У п'ятницю, 24 лютого, з космодрому "Байконур" у Казахстані відбувся запуск космічного корабля "Союз МС-23", який полетів на Міжнародну космічну станцію, щоб пізніше цього року доставити додому трьох членів екіпажу МКС. Ці астронавти не могли повернутися на Землю через пошкодження, які отримав інший космічний корабель РФ, що зараз зістикований із орбітальною станцією, пише Aljazeera.

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Хоча космічний корабель "Союз МС-23" був успішно виведений у космос у п'ятницю, 24 лютого, він прилетить на МКС тільки рано-вранці в неділю, 26 лютого. Попри те, що ця місія і є рятувальною, тому що її мета — доставити додому росіян Петеліна та Прокоп'єва разом із американцем Рубіо, все ж таки їхнє повернення на Землю відбудеться не раніше вересня цього року. Як вже писав Фокус, дату, коли буде запущено новий космічний корабель на орбітальну станцію, озвучили зовсім недавно.

Ці три астронавти прилетіли на космічну станцію у вересні минулого року на борту російського корабля "Союз МС-22" і мали пів року, до березня, провести в космосі. Але після того, як понад два місяці тому метеорит пошкодив систему охолодження їхнього транспортного засобу, повернення на Землю цих астронавтів опинилося під загрозою.

[ + – ] У п'ятницю, 24 лютого, з космодрому "Байконур" у Казахстані відбувся запуск космічного корабля "Союз МС-23", який полетів на Міжнародну космічну станцію, щоб пізніше цього року доставити додому трьох членів екіпажу МКС Фото: NASA

Ухвалили рішення відправити заміну цьому кораблю, щоб новий транспортний засіб зміг не лише повернути астронавтів додому, а й виконувати роль "рятувального судна" на випадок значної аварії на МКС.

Але цей запуск відклали через те, що з іншим російським кораблем, зістикованим із МКС, цього разу це був вантажний корабель "Прогрес", також сталася аварія, внаслідок якої також було пошкоджено систему охолодження. Про цю аварію Фокус уже докладно писав. До речі, ця "вантажівка" нещодавно була затоплена у водах Тихого океану, як уже писав Фокус.

Як показало розслідування "Роскосмосу", дві однакові аварії на космічних кораблях РФ були не пов'язані між собою. Згідно із заявою інженерів, як і у випадку із "Союз МС-22", у вантажний корабель "Прогрес" також поцілив метеорит.

Спочатку космічний корабель "Союз МС-23" мав полетіти на МКС у середині березня цього року разом із новими астронавтами на борту, які замінили б Рубіо, Петеліна та Прокоп'єва на МКС. Але з огляду на ситуацію корабель полетів у космос без екіпажу. Тому трьом астронавтам доведеться перебувати в космосі ще кілька місяців, імовірно, до вересня, поки не прилетить змінний екіпаж.

Зараз на МКС перебувають ще четверо астронавтів, які прилетіли в жовтні минулого року на космічному кораблі компанії SpaceX у межах місії Crew-5. Уже в понеділок, 27 лютого, на МКС має полетіти наступний космічний корабель SpaceX, який доставить зміну вищевказаному екіпажу. Це будуть учасники місії Crew-6, а саме два астронавти NASA, астронавт із ОАЕ і один росіянин. Після їхнього прибуття астронавти місії Crew-5 за кілька днів повернуться на Землю.

Щодо безпілотного космічного корабля "Союз МС-23", то він вирушив у космос "не з порожніми руками", адже на його борту було розміщено понад 400 кг корисних для астронавтів вантажів. Єдиним "членом екіпажу" цього корабля став маленький плюшевий ведмедик.

[ + – ] Щодо безпілотного космічного корабля "Союз МС-23", то він вирушив у космос "не з порожніми руками", адже на його борту було розміщено понад 400 кг корисних для астронавтів вантажів. Єдиним "членом екіпажу" цього корабля став маленький плюшевий ведмедик. Фото: NASA

Фокус також писав про те, що раніше розглядали один варіант порятунку Петеліна, Прокоп'єва та Рубіо в разі аварії на МКС. Він полягав у тому, що двоє росіян усе ж таки вирушать на Землю на пошкодженому "Союзі", а Рубіо скористається додатковим місцем на космічному кораблі SpaceX, що вже зістикується з МКС, який призначений для астронавтів місії Crew-5.