Аварійна ситуація на МКС. NASA врятує свого астронавта, залишивши двох росіян на орбіті

Історія з аварією російського космічного корабля "Союз" отримала нове продовження.

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У NASA заявили, що в разі аварійної ситуації на МКС космічний корабель SpaceX зможе доставити на Землю не чотирьох, а п'ятьох астронавтів. П'ятим може стати Френк Рубіо, котрий прибув на орбіту на російському космічному кораблі "Союз МС-22", на якому місяць тому сталася аварія, пише Space.

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На випадок надзвичайної ситуації на Міжнародній космічній станції рятувальною шлюпкою для астронавтів стане космічний корабель серії Dragon від SpaceX, що розташований тут, під назвою Endurance.

[ + – ] На випадок надзвичайної ситуації на Міжнародній космічній станції рятувальною шлюпкою для астронавтів стане космічний корабель серії Dragon від SpaceX, що розташований тут, під назвою Endurance Фото: NASA

У NASA вирішили розпочати перетворення внутрішнього простору цього корабля шляхом переміщення додаткового пасажирського сидіння. Це сидіння буде зняте з російського корабля "Союз МС-22", який також зістикований із МКС.

Це сидіння належить американському астронавту Френку Рубіо, який прибув на кораблі РФ на орбіту разом із двома росіянами Сергієм Прокоп'євим і Дмитром Петеліним. Отже, на Endurance зможуть полетіти на Землю не 4, а 5 астронавтів, якщо відбудеться будь-яка аварійна ситуація на космічній станції.

Уся історія з порятунком астронавтів із МКС почалася ще в середині грудня після того, як на кораблі "Союз" сталася аварія, як уже писав Фокус. Після аналізу ситуації, що склалася, і NASA, і "Роскомос" вирішили, що цей корабель не можна використовувати для повернення Рубіо, Петеліна та Прокоп'єва на Землю. Це можна буде зробити лише в разі аварії на станції.

[ + – ] Уся історія з порятунком астронавтів із МКС почалася ще в середині грудня після того, як на кораблі "Союз" сталася аварія

У Росії ж ухвалили рішення, як уже писав Фокус, відправити 20 лютого на МКС безпілотний космічний корабель "Союз МС-23", щоб він доставив трьох астронавтів додому. Але до того, як полетить на орбіту цей космічний корабель, на МКС може статися аварія, хоча це малоймовірно, але такі події в NASA не виключають, враховуючи вік станції.

Якщо ж аварія все ж таки трапиться, то на пошкодженому кораблі "Союз МС-22" зможуть дістатися на Землю лише 2 астронавтів, тобто саме росіяни. Справа в тому, що після аварії в системі охолодження "Союзу", яка була викликана, як уже з'ясувалося, ударом мікрометеорита, найбезпечніше помістити сюди лише двох людей.

Космічний корабель Endurance прилетів на МКС у жовтні минулого року й доставив на станцію двох американців, одного японця та росіянку. Але кораблі серії Dragon дозволяють доставляти в космосу 7 людей, тому місце для Френка Рубіо тут знайдеться.

[ + – ] У NASA заявили, що в разі аварійної ситуації на МКС космічний корабель SpaceX зможе доставити на Землю не чотирьох, а п'ятьох астронавтів. П'ятим може стати Френк Рубіо, який прибув на орбіту на російському космічному кораблі "Союз МС-22", на якому сталася аварія місяць тому. Фото: NASA

Але в NASA кажуть, що можливо Рубіо, Петеліну та Прокоп'єву доведеться залишитися на МКС набагато довше, а новий російський корабель просто служитиме як рятувальна шлюпка. Справа в тому, що якщо вони повернуться на Землю на цьому кораблі, то наступний буде запущений пізніше, а значить, на МКС не вистачатиме екіпажу.

Водночас новий космічний корабель SpaceX повинен доставити на МКС уже в лютому 4 нових астронавтів, серед яких будуть двоє американців, один астронавт із ОАЕ й один росіянин. А попередні 4 астронавтів, які прилетіли на Endurance, вирушать додому.