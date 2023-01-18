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Технологии и наука

Аварийная ситуация на МКС. NASA спасет своего астронавта, оставив двух россиян на орбите

космчиеский корабль Dragon
Фото: NASA | История с аварией российского космического корабля "Союз" получила новое продолжение

История с аварией российского космического корабля "Союз" получила новое продолжение.

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В NASA заявили, что в случае аварийной ситуации на МКС космический корабль SpaceX сможет доставить на Землю не четырех, а пятерых астронавтов. Пятым может стать Фрэнк Рубио, который прибыл на орбиту на российском космическом корабле "Союз МС-22", на котором произошла месяц назад авария, пишет Space.

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На случай чрезвычайной ситуации на Международной космической станции спасательной шлюпкой для астронавтов станет находящийся здесь космический корабль серии Dragon от SpaceX под названием Endurance.

космчиеский корабль Dragon Fullscreen
На случай чрезвычайной ситуации на Международной космической станции спасательной шлюпкой для астронавтов станет находящийся здесь космический корабль серии Dragon от SpaceX под названием Endurance
Фото: NASA

В NASA приняли решение начать преобразование внутреннего пространства этого корабля путем перемещения дополнительного пассажирского сидения. Это сидение будет снято с российского корабля "Союз МС-22", который также состыкован с МКС.

Это сидение принадлежит американскому астронавту Фрэнку Рубио, который прибыл на корабле РФ на орбиту вместе с двумя россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным. Таким образом на Endurance сможет улететь на Землю не 4, а 5 астронавтов, если произойдет любая аварийная ситуация на космической станции.

Вся история со спасением астронавтов с МКС началась еще в середине декабря после того, как на корабле "Союз" произошла авария, как уже писал Фокус. После анализа сложившейся ситуации и NASA, и "Роскомос" решили, что данный корабль нельзя использовать для возвращения Рубио, Петелина и Прокопьева на Землю. Это можно будет сделать только в случае аварии на станции.

Вся история со спасением астронавтов с МКС началась еще в середине декабря после того, как на корабле "Союз" произошла авария

В России же приняли решение, как уже писал Фокус, отправить 20 февраля на МКС беспилотный космический корабль "Союз МС-23", чтобы он доставил трех астронавтов домой. Но до того, как полетит на орбиту этот космический корабль, на МКС может произойти авария, хотя это и маловероятно, но такие события в NASA не исключают, учитывая возраст станции.

Если же авария все же случится, то на поврежденном корабле "Союз МС-22" смогут добраться на Землю только 2 астронавта, то есть именно россияне. Дело в том, что после аварии в системе охлаждения "Союза", которая была вызвана, как уже выяснилось, ударом микрометеорита, безопасней всего поместить сюда только двоих человек.

Космический корабль Endurance прилетел на МКС в октябре прошлого года и доставил на станцию двух американцев, одного японца и россиянку. Но корабли серии Dragon позволяют доставлять в космос 7 человек, поэтому место для Фрэнка Рубио здесь найдется.

МКС Fullscreen
В NASA заявили, что в случае аварийной ситуации на МКС космический корабль SpaceX сможет доставить на Землю не четырех, а пятерых астронавтов. Пятым может стать Фрэнк Рубио, который прибыл на орбиту на российском космическом корабле "Союз МС-22", на котором произошла месяц назад авария
Фото: NASA

Но в NASA говорят, что возможно Рубио, Петелину и Прокопьеву придется остаться на МКС намного дольше, а новый российский корабль просто будет служить в качестве спасательной шлюпки. Дело в том, что если они вернутся на Землю на этом корабле, то следующий будет запущен позже, а значит на МКС будет не хватать экипажа.

В то же время новый космический корабль SpaceX должен доставить на МКС уже в феврале 4 новых астронавта, среди которых будет два американца, один астронавт из ОАЭ и один россиянин. А предыдущие 4 астронавта, прилетевших на Endurance отправятся домой.