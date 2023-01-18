Аварийная ситуация на МКС. NASA спасет своего астронавта, оставив двух россиян на орбите

История с аварией российского космического корабля "Союз" получила новое продолжение.

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В NASA заявили, что в случае аварийной ситуации на МКС космический корабль SpaceX сможет доставить на Землю не четырех, а пятерых астронавтов. Пятым может стать Фрэнк Рубио, который прибыл на орбиту на российском космическом корабле "Союз МС-22", на котором произошла месяц назад авария, пишет Space.

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На случай чрезвычайной ситуации на Международной космической станции спасательной шлюпкой для астронавтов станет находящийся здесь космический корабль серии Dragon от SpaceX под названием Endurance.

[ + – ] На случай чрезвычайной ситуации на Международной космической станции спасательной шлюпкой для астронавтов станет находящийся здесь космический корабль серии Dragon от SpaceX под названием Endurance Фото: NASA

В NASA приняли решение начать преобразование внутреннего пространства этого корабля путем перемещения дополнительного пассажирского сидения. Это сидение будет снято с российского корабля "Союз МС-22", который также состыкован с МКС.

Это сидение принадлежит американскому астронавту Фрэнку Рубио, который прибыл на корабле РФ на орбиту вместе с двумя россиянами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным. Таким образом на Endurance сможет улететь на Землю не 4, а 5 астронавтов, если произойдет любая аварийная ситуация на космической станции.

Вся история со спасением астронавтов с МКС началась еще в середине декабря после того, как на корабле "Союз" произошла авария, как уже писал Фокус. После анализа сложившейся ситуации и NASA, и "Роскомос" решили, что данный корабль нельзя использовать для возвращения Рубио, Петелина и Прокопьева на Землю. Это можно будет сделать только в случае аварии на станции.

[ + – ] Вся история со спасением астронавтов с МКС началась еще в середине декабря после того, как на корабле "Союз" произошла авария

В России же приняли решение, как уже писал Фокус, отправить 20 февраля на МКС беспилотный космический корабль "Союз МС-23", чтобы он доставил трех астронавтов домой. Но до того, как полетит на орбиту этот космический корабль, на МКС может произойти авария, хотя это и маловероятно, но такие события в NASA не исключают, учитывая возраст станции.

Если же авария все же случится, то на поврежденном корабле "Союз МС-22" смогут добраться на Землю только 2 астронавта, то есть именно россияне. Дело в том, что после аварии в системе охлаждения "Союза", которая была вызвана, как уже выяснилось, ударом микрометеорита, безопасней всего поместить сюда только двоих человек.

Космический корабль Endurance прилетел на МКС в октябре прошлого года и доставил на станцию двух американцев, одного японца и россиянку. Но корабли серии Dragon позволяют доставлять в космос 7 человек, поэтому место для Фрэнка Рубио здесь найдется.

[ + – ] В NASA заявили, что в случае аварийной ситуации на МКС космический корабль SpaceX сможет доставить на Землю не четырех, а пятерых астронавтов. Пятым может стать Фрэнк Рубио, который прибыл на орбиту на российском космическом корабле "Союз МС-22", на котором произошла месяц назад авария Фото: NASA

Но в NASA говорят, что возможно Рубио, Петелину и Прокопьеву придется остаться на МКС намного дольше, а новый российский корабль просто будет служить в качестве спасательной шлюпки. Дело в том, что если они вернутся на Землю на этом корабле, то следующий будет запущен позже, а значит на МКС будет не хватать экипажа.

В то же время новый космический корабль SpaceX должен доставить на МКС уже в феврале 4 новых астронавта, среди которых будет два американца, один астронавт из ОАЭ и один россиянин. А предыдущие 4 астронавта, прилетевших на Endurance отправятся домой.