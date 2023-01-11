В России приняли решение. Стало известно, как вернутся астронавты с МКС после аварии корабля "Союз"

Именно "Роскосмос" будет заниматься возвращением экипажа с космической станции из-за того, что их основное транспортное средство было повреждено.

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В "Роскосмосе" провели анализ сложившейся аварийной ситуации на МКС и после консультаций с NASA приняли окончательное решение самостоятельно заниматься возвращением трех астронавтов на Землю, пишет Phys.

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Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о том, что российские астронавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио, вернуться на Землю на новом космическом корабле "Союз МС-23".

Как уже писал Фокус, вопрос о возвращении домой троих астронавтов с космической станции встал очень остро после того, как в декабре была обнаружена аварийная ситуация на космическом корабле "Союз МС-22". Этот российский корабль, который доставил на МКС вышеуказанных троих астронавтов был поврежден, как предположили ударом микрометеорита, и его охлаждающая система вышла из строя. Поэтому температура внутри корабля значительно выросла, что сделало невозможным пребывание в нем астронавтов.

В "Роскоcмосе" в конце декабря заявили о том, что окончательное решение о том, как астронавты вернуться на Землю будет принято в январе после проведения тщательного анализа сложившейся ситуации.

Фокус уже писал о том, что в NASA также занялись решением этого вопроса и даже обратились к компании SpaceX, чтобы там рассмотрели возможность использования для возвращения экипажа МКС на Землю с помощью их космического корабля.

[ + – ] Вопрос о возвращении домой троих астронавтов с космической станции встал очень остро после того, как в декабре была обнаружена аварийная ситуация на космическом корабле "Союз МС-22". Этот российский корабль, который доставил на МКС вышеуказанных троих астронавтов был поврежден, как предположили ударом микрометеорита, и его охлаждающая система вышла из строя Фото: NASA

Но в "Роскосмосе" провели анализ сложившейся аварийной ситуации на МКС и после консультаций с NASA приняли окончательное решение самостоятельно заниматься возвращением трех астронавтов на Землю.

По словам Борисова, для этого на МКС будет отправлен другой российский космический корабль "Союз МС-23". Он полетит на МКС 20 февраля, что гораздо раньше предварительных сроков возвращения этой части экипажа домой.

Изначально этот космический корабль должен был отправится на орбиту в марте этого года с двумя российскими астронавтами и одним американцем на борту. А затем он бы просто остался ждать окончания их миссии.

[ + – ] Но в "Роскосмосе" провели анализ сложившейся аварийной ситуации на МКС и после консультаций с NASA приняли окончательное решение самостоятельно заниматься возвращением трех астронавтов на Землю Фото: NASA

Хотя космический корабль "Союз МС-23" полетит на МКС в автоматическом режиме, изначально планировалось отправить на его борту одного астронавта, но позже от этой идеи отказались. Но корабль не полетит пустым, на его борту будут находится некоторые важные грузы.

По словам Борисова, анализ аварийной ситуации на корабле "Союз МС-22" подтвердил предыдущие предположения, что виновником утечки охлаждающей жидкости из охлаждающей системы стало попадание микрометеорита.

Что касается аварийного корабля "Союз" то он вернется на Землю также в автоматическом режиме и без экипажа. И в "Роскосмосе", и в NASA, заявили, что никаких угроз для МКС и для астронавтов данная аварийная ситуация не несет.

Как уже писал Фокус, в NASA приняли для предварительного рассмотрения и разработки 14 новых технологический проектов, которые можно реализовать на Луне, Марсе и других планетах Солнечной системы.