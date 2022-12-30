Спасение астронавтов МКС. NASA может воспользоваться помощью SpaceX: что известно

Пока что окончательного решения по поводу того, использует ли NASA корабль Crew Dragon для отправки астронавтов на Землю, нет.

Related video

В NASA сейчас рассматривают варианты, каким образом можно вернуть на Землю троих астронавтов МКС – двух россиян и одного американца. Проблема в том, что космический корабль "Союз", принадлежащий РФ, серьезно поврежден. Поэтому одним из вариантов доставки этих астронавтов домой может быть использование космического корабля Crew Dragon от компании SpaceX, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Как уже писал подробно Фокус, с космическим кораблем "Союз", который состыкован с МКС, произошел две недели назад неприятный инцидент: была повреждена охлаждающая система. Как американские, так и российские эксперты пытаются установить причины аварии, но пока что нет никаких результатов. В "Роскосмосе" сообщили, что полный отчет они предоставят в январе.

Также в начале следующего года чиновники российского космического агентства намерены выдать свой вердикт относительно того, сможет ли корабль "Союз" вернут обратно на Землю россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнк Рубио, которые прилетели на этом корабле осенью на орбиту. Россияне предложили в качестве резервного варианта отправить в феврале другой корабль "Союз" на МКС, чтобы он выполнил миссию своего пострадавшего "брата".

В новом сообщении NASA сказано, что космическое агентство сейчас ведет переговоры с компанией SpaceX о возможном использования их космического корабля для доставки "застрявших" на орбите астронавтов. Пока что о результатах этих переговоров ничего не известно.

[ + – ] В новом сообщении NASA сказано, что космическое агентство сейчас ведет переговоры с компанией SpaceX о возможном использования их космического корабля для доставки "застрявших" на орбите астронавтов. Пока что о результатах этих переговоров ничего не известно Фото: NASA

В NASA точно не сообщили, каким именно образом будет происходить возможное возвращение астронавтов МКС на Землю. Дело в том, что сейчас с космической станцией состыкован один корабль Crew Dragon, на котором прилетели туда россиянка Анна Кикина, американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японец Коити Ваката. То есть может быть на этом корабле, который скоро полетит на Землю, также вернуться и трое астронавтов "Союза". А может быть SpaceX сможет отправить резервный корабль Crew Dragon на МКС для этой миссии.

[ + – ] В NASA точно не сообщили, каким именно образом будет происходить возможное возвращение астронавтов МКС на Землю Фото: wikipedia

Но первый вариант тяжело реализовать, потому как он не рассчитан на такое количество людей. А с другой стороны, на корабле компании SpaceX астронавты использую совсем другие скафандры, чем те, которые приспособлены к полетам на "Союзе". Пока в NASA не сообщили, какой из вариантов будет рассмотрен в первую очередь.

До сих пор причина аварии на российском "Союзе" не установлена, хотя некоторые эксперты считают, что обнаруженная на нем небольшая дыра может говорить о попадании микрометеорита. На самом деле ничего пока не угрожает экипажу космической станции, но если случиться что-то непредвиденное и потребуется срочная эвакуация, то три астронавта не смогут безопасно вернуться домой.