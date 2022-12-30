Порятунок астронавтів МКС. NASA може скористатися допомогою SpaceX: що відомо

Поки остаточного рішення щодо того, чи використовує NASA корабель Crew Dragon для відправлення астронавтів на Землю, немає.

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У NASA зараз розглядають варіанти, як можна повернути на Землю трьох астронавтів МКС — двох росіян та одного американця. Проблема в тому, що космічний корабель "Союз", який належить РФ, серйозно пошкоджено. Тому одним із варіантів доставки цих астронавтів додому може бути використання космічного корабля Crew Dragon від компанії SpaceX, пише Space.

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Як уже писав докладно Фокус, з космічним кораблем "Союз", який зістикований з МКС, стався два тижні тому неприємний інцидент: пошкоджена охолоджувальна система. Як американські, так і російські експерти намагаються встановити причини аварії, але поки немає жодних результатів. У "Роскосмосі" повідомили, що повний звіт вони нададуть у січні.

Також на початку наступного року чиновники російського космічного агентства мають намір видати свій вердикт щодо того, чи зможе корабель "Союз" повернуть назад на Землю росіян Сергія Прокоп'єва та Дмитра Петеліна, а також американця Френка Рубіо, які прилетіли на цьому кораблі восени на орбіту. Росіяни запропонували як резервний варіант відправити в лютому інший корабель "Союз" на МКС, щоб він виконав місію свого постраждалого "брата".

У новому повідомленні NASA сказано, що космічне агентство зараз веде переговори з компанією SpaceX про можливе використання їх космічного корабля для доставки астронавтів, що "застрягли" на орбіті. Поки про результати цих переговорів нічого не відомо.

[ + – ] У новому повідомленні NASA сказано, що космічне агентство зараз веде переговори з компанією SpaceX про можливе використання їх космічного корабля для доставки астронавтів, що "застрягли" на орбіті. Поки про результати цих переговорів нічого не відомо Фото: NASA

У NASA точно не повідомили, як саме відбуватиметься можливе повернення астронавтів МКС на Землю. Річ у тому, що зараз із космічною станцією зістикований один корабель Crew Dragon, на якому прилетіли туди росіянка Анна Кікіна, американці Ніколь Манн та Джош Кассада, а також японець Коіті Ваката. Тобто, можливо, на цьому кораблі, який незабаром полетить на Землю, також повернуться і троє астронавтів "Союзу". А можливо SpaceX зможе відправити резервний корабель Crew Dragon на МКС для цієї місії.

[ + – ] У NASA точно не повідомили, як саме відбуватиметься можливе повернення астронавтів МКС на Землю Фото: wikipedia

Але перший варіант важко реалізувати, тому що він не розрахований на таку кількість людей. А з іншого боку, на кораблі компанії SpaceX астронавти використовують зовсім інші скафандри, аніж ті, що пристосовані до польотів на "Союзі". Поки в NASA не повідомили, який із варіантів розглянуть насамперед.

Досі причину аварії на російському "Союзі" не встановлено, хоча деякі експерти вважають, що виявлена на ньому невелика дірка може говорити про влучення мікрометеорита. Насправді нічого поки не загрожує екіпажу космічної станції, але якщо трапиться щось непередбачене і буде потрібна термінова евакуація, то три астронавти не зможуть безпечно повернутися додому.