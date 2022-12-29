Аварійна ситуація на МКС. "Остаточне рішення" Росії щодо корабля "Союз": що відомо

Точні причини аварії на космічному кораблі так і не озвучені, також досі не зрозуміло, як астронавти повернуться на Землю.

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У "Роксосмосі" пообіцяли ухвалити "остаточне рішення" щодо польотів на "зіпсованому" космічному кораблі "Союз", який зараз зістикований з МКС, тільки в січні наступного року, пише Space.

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Згідно з останніми повідомленнями чиновників із "Роскосмосу", рішення про те, як повернуться троє астронавтів МКС на Землю, а також про результати розслідування причин аварії на космічному кораблі "Союз", буде озвучено не раніше січня 2023 року.

Наразі російський корабель "Союз", на якому сталася серйозна аварія в охолоджувальній системі, з'єднаний з орбітальною станцією і незрозуміло, чи зможе він доставити додому двох росіян та американця, які прилетіли на ньому на станцію восени.

[ + – ] Згідно з останніми повідомленнями чиновників із "Роскосмосу", рішення про те, як повернуться троє астронавтів МКС на Землю, а також про результати розслідування причин аварії на космічному кораблі "Союз", буде озвучено не раніше січня 2023 року Фото: NASA

Фокус уже докладно писав про аварійну ситуацію, що склалася на кораблі "Союз", який є головним транспортним засобом РФ для доставлення астронавтів на МКС.

Коротка хронологія подій:

15 грудня на космічному кораблі стався серйозний витік охолоджувальної рідини через пошкодження в охолоджувальній системі;

експерти назвали можливою причиною аварії або влучання маленького метеорита, або брак власне в кораблі;

на зовнішній стороні корабля було виявлено отвір, який якраз підтверджує теорію про влучання метеорита;

у NASA і "Роскосмосі" почали свої розслідування інциденту, але пошуком причин усе ж таки більше займається російська сторона, оскільки корабель належить РФ;

одразу постало питання про те, як повернуться троє астронавтів на Землю і був запропонований варіант із відправленням іншого космічного корабля.

Наразі чиновники з "Роскосмосу" заявили, що "остаточне рішення" про те, чи дозволити пошкодженому кораблю "Союз" доставити астронавтів на Землю буде ухвалено в січні.

Згідно з повідомленням російського космічного агентства, наразі очікуються остаточні результати розслідування причин інциденту спеціальною експертною групою. На основі цих результатів, які також мають показати технічний стан космічного корабля, буде ухвалено рішення про зміни в льотній програмі.

Зараз відомо про те, що в зовнішній частині корабля є крихітний отвір і в "Роскосмосі" наполягають на тому, що він з'явився унаслідок влучання мікрометеориту. Але в NASA не можуть ні підтвердити, ні спростувати це твердження, адже такі мікрометеорити розміром менше міліметра неможливо відстежити.

[ + – ] Зараз відомо про те, що в зовнішній частині корабля є крихітний отвір і в "Роскосмосі" наполягають на тому, що він з'явився унаслідок влучання мікрометеориту. Але в NASA не можуть ні підтвердити, ні спростувати це твердження, адже такі мікрометеорити розміром менше міліметра неможливо відстежити Фото: NASA

Оскільки Росія не може запустити резервний космічний корабель до лютого, це може означати, що три члени екіпажу МКС не мають "рятувальних шлюпок" на випадок надзвичайної ситуації.

Потенційно ці астронавти могли б повернутися на космічному кораблі Crew Dragon, якщо не станеться нічого надзвичайного і цей корабель не знадобиться іншим членам екіпажу МКС для повернення. Але проблема в тому, що скафандри необхідні для польоту на цьому кораблі, який також зістикований з МКС, відрізняються від тих, що мають астронавти, які прилетіли на "Союз". Тобто, вони просто не зможуть перебувати всередині корабля.

Аварійний "Союз" повинен був доставити астронавтів на Землю в березні у й "Роскосмосі" заявили про те, що можливо вони все ж таки відправлять резервний корабель в лютому на орбіту, щоб забрати частину екіпажу станції. Але це станеться лише в тому випадку, якщо експерти підтвердять небезпеку польоту на кораблі "Союз", який постраждав від аварії.

Як уже писав Фокус, МКС довелося провести маневр ухиляння минулого тижня, щоб уникнути зіткнення з уламками російського ракетного розгінного блоку "Фрегат".