Росія знову поставила МКС під загрозу: станції довелося ухилятися від уламків російської ракети

Частина старого російського розгінного блоку "Фрегат" мало не пошкодила космічну станцію.

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У середу, 21 грудня, американські астронавти Френк Рубіо та Джош Кассада мали вийти у відкритий космос, але цьому перешкодив черговий інцидент на МКС. Орбітальна станція перебувала під загрозою влучення російського космічного сміття, тому довелося провести маневр ухилення, пише Space.

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У NASA останній момент відклали вихід у відкритий космос двох своїх астронавтів через те, що до МКС наблизився на небезпечну відстань великий шматок російського космічного сміття. Це була частина старого розгінного блоку "Фрегат" (діаметр 3,4 м), який використовується на ракетах-носіях "Союз" і "Зеніт".

[ + – ] У NASA останній момент відклали вихід у відкритий космос двох своїх астронавтів через те, що до МКС наблизився на небезпечну відстань великий шматок російського космічного сміття Фото: NASA

Цей шматок космічного сміття наблизився до станції на відстань менш ніж 400 метрів, що є прямою загрозою для МКС. Тому вихід двох астронавтів NASA до космосу було скасовано. Натомість МКС довелося виконати аварійний маневр ухилення, щоб не зіткнутися з російським сміттям. Для цього за іронією долі використовували двигуни російського космічного вантажного корабля "Прогрес", який зістикований із орбітальною станцією.

У NASA спочатку ухвалили рішення перенести вихід астронавтів за межі станції на кілька днів, але потім після оцінки ситуації було ухвалено рішення, що Рубіо та Кассада вийдуть у космос у четвер, 22 грудня.

[ + – ] У NASA спочатку ухвалили рішення перенести вихід астронавтів за межі станції на кілька днів, але потім після оцінки ситуації було ухвалено рішення, що Рубіо та Кассада вийдуть у космос у четвер, 22 грудня Фото: NASA

"Ми стежили за цим уламком російського розгінного блоку вже кілька днів. Спочатку наші дані вказували на малу ймовірність загрози станції. Але потім ми з'ясували, що маємо справу з найвищим рівнем загрози для МКС, тому станції довелося провести маневр ухилення, щоб не зіткнутися з космічним сміттям. Наразі екіпажу станції нічого не загрожує, і МКС продовжує роботу в штатному режимі", — говорить Ден Гаот, представник NASA.

Космічна станція вже вдруге за тиждень переживає небезпечні для себе інциденти. Як уже писав Фокус, минулого тижня сталася аварія з російським кораблем "Союз", який зістикований із МКС. Унаслідок аварії, причиною якої міг стати метеорит, стався витік охолоджувальної рідини. Фокус уже писав про те, що з'явилася інформація про те, що на борту корабля значно піднялася температура, що може вивести з ладу його прилади.

[ + – ] Минулого тижня сталася аварія з російським кораблем "Союз", який зістикований із МКС. Внаслідок аварії, причиною якої міг стати метеорит, стався витік охолоджувальної рідини..

Наразі розслідування інциденту ще триває, і експерти мають з'ясувати, чи зможе цей корабель доставити навесні астронавтів із МКС назад на Землю. Фокус уже писав про те, що новий аналіз ситуації показав, що в кораблі "Союз" утворилася дірка, а це справді ставить під загрозу його майбутню місію на Землю.

Якщо цей космічний корабель буде визнаний непридатним для подальшої експлуатації, то це буде перший в історії подібний випадок. Тому із Землі, можливо, доведеться відправити інший космічний корабель, який і забере астронавтів із МКС.