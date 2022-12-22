Россия снова поставила МКС под угрозу: станции пришлось уклоняться от обломков российской ракеты

Часть старого российского разгонного блока "Фрегат" чуть не повредила космическую станцию.

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В среду, 21 декабря, американские астронавты Фрэнк Рубио и Джош Кассада должны были выйти в открытый космос, но этому помешал очередной инцидент на МКС. Орбитальная станция находилась под угрозой попадания российского космического мусора, поэтому пришлось провести маневр уклонения, пишет Space.

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В NASA в самый последний момент отложили выход в открытый космос двух своих астронавтов из-за того, что к МКС приблизился на опасное расстояние большой кусок российского космического мусора. Это была часть старого разгонного блока "Фрегат" (диаметр 3,4 м), который используется на ракетах-носителях "Союз" и "Зенит".

[ + – ] В NASA в самый последний момент отложили выход в открытый космос двух своих астронавтов из-за того, что к МКС приблизился на опасное расстояние большой кусок российского космического мусора Фото: NASA

Этот кусок космического мусора приблизился к станции на расстояние в менее, чем 400 метров, что является прямой угрозой для МКС. Поэтому выход двух астронавтов NASA в космос был отменен. Вместо этого МКС пришлось выполнить аварийный маневр уклонения, чтобы не столкнуться с российским мусором. Для этого по иронии судьбы использовали двигатели российского грузового космического корабля "Прогресс", который состыкован с орбитальной станцией.

В NASA изначально приняли решение перенести выход астронавтов за пределы станции на несколько дней, но затем после оценки ситуации было принято решение, что Рубио и Кассада выйдут в космос в четверг, 22 декабря.

[ + – ] В NASA изначально приняли решение перенести выход астронавтов за пределы станции на несколько дней, но затем после оценки ситуации было принято решение, что Рубио и Кассада выйдут в космос в четверг, 22 декабря Фото: NASA

"Мы следили за этим обломком российского разгонного блока уже несколько дней. Изначально наши данные указывали на малую вероятность угрозы для станции. Но потом мы выяснили, что имеем делом с наивысшим уровнем угрозы для МКС, поэтому станции пришлось провести маневр уклонения, чтобы не столкнуться с космическим мусором. На данный момент экипажу станции ничего не угрожает и МКС продолжает работу в штатном режиме", — говорит Дэн Хаот, представитель NASA.

Космическая станция уже во второй раз за неделю "переживает" опасные для себя инциденты. Как уже писал Фокус, на прошлой неделе произошла авария с российским кораблем "Союз", который состыкован с МКС. В результате аварии, причиной которой мог стать метеорит, произошла утечка охладительной жидкости. Фокус уже писал о том, что появилась информация о том, что на борту корабля значительно поднялась температура, что может вывести из строя его приборы.

[ + – ] На прошлой неделе произошла авария с российским кораблем "Союз", который состыкован с МКС. В результате аварии, причиной которой мог стать метеорит, произошла утечка охладительной жидкости

Сейчас расследование инцидента еще продолжается, и эксперты должны выяснить, сможет ли этот корабль доставить весной астронавтов с МКС обратно на Землю. Фокус уже писал о том, что новый анализ ситуации показал, что в корабле "Союз" образовалась дыра, а это действительно ставит под угрозу его будущую миссию на Землю.

Если же этот космический корабль будет признан непригодным для дальнейшей эксплуатации, то это будет первый в истории подобный случай. Поэтому с Земли возможно придется отправить другой космический корабль, который и заберет астронавтов с МКС.