Новая проблема на МКС: на российском корабле "Союз" температура повысилась до 50 градусов

Стала известна возможная причина недавней утечки охлаждающей жидкости на состыкованном с МКС космическом корабле.

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Как уже писал Фокус, 15 декабря на состыкованном с МКС российском космическом корабле "Союз МС-22" произошла утечка охлаждающей жидкости из внешней системы охлаждения. Возможной причиной аварии называют попадание микрометеорита. В то же время появилась информация о том, что на космическом корабле в результате аварии произошло повышение температуры до 50 градусов Цельсия.

Из-за инцидента на космическом корабле "Союз" российские диспетчеры на Земле отменили выход в открытый космос двух астронавтов из РФ — Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, пишет ScienceAlert. По результатам предварительного анализа специалистов NASA и "Роскосмоса" никаких угроз ни для орбитальной станции, ни для экипажа данная авария не несет.

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Представитель российского космического агентства Сергей Крикалев заявил, что причиной аварии на космическом корабле могло стать попадание микрометеорита. Именно это повреждение охладительной системы корабля привело к утечке. По словам Крикалева это может привести к повышению температуры на космическом корабле "Союз", хотя других проблем обнаружено не было. В NASA также заявили, что астронавты на МКС работают в штатном режиме и это касается и самой станции.

[ + – ] Представитель российского космического агентства Сергей Крикалев заявил, что причиной аварии на космическом корабле могло стать попадание микрометеорита Фото: NASA

Позже появилась информация о том, что на корабле "Союз" все же повысилась температура до 50 градусов Цельсия. Об этом агентству РИА Новости сообщил неназванный источник в "Роскосмосе", пишет Медуза. Причиной такой высокой температуры как раз и является предшествующая этому событию авария. И сейчас российские специалисты заняты тем, что ищут способы ее снизить. В то же время источник сообщил, что из-за повреждений корабля "Союз" его приборы могут перестать работать.

По словам бывшего российского космонавта Михаила Корниенко, возможно, космический корабль, который в сентябре доставил на МКС Прокопьева и Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, придется отстыковать от станции. И чтобы они вернулись в марте 2023 года на Землю придется использовать другой корабль. Но такое, по словам Корниенко, произойдет впервые. Как пишет ScienceAlert, в NASA также рассматривают такой вариант, если с российским космическим кораблем действительно возникли серьезные проблемы.

[ + – ] По словам бывшего российского космонавта Михаила Корниенко, возможно, космический корабль, который в сентябре доставил на МКС Прокопьева и Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, придется отстыковать от станции Фото: wikipedia

В то же время официального подтверждения от "Роскосмоса", что касается повышения температуры на борту "Союза", не было, пишет Медуза. В космическом агентстве заявили, что сейчас температура на корабле составляет 30 градусов и это является небольшим отклонением от нормы, что не повлияет на работу приборов космического корабля.

Как уже писал Фокус, сейчас проходят испытания модулей новой космической станции, которая должна заменить МКС уже через несколько лет. Основным подрядчиком NASA по созданию это орбитальной станции является компания Джеффа Безоса Blue Origin. Как раз специалисты ее партнера по строительству станции из компании Sierra Space провели тест, во время которого они взорвали жилой сегмент новой станции.