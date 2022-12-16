Нова проблема на МКС: на російському кораблі "Союз" температура підвищилася до 50 градусів

Стала відома можлива причина нещодавнього витоку охолоджувальної рідини на зістикованому з МКС космічному кораблі.

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Як уже писав Фокус, 15 грудня на стикованому з МКС російському космічному кораблі "Союз МС-22" стався витік охолоджувальної рідини із зовнішньої системи охолодження. Можливою причиною аварії називають влучення мікрометеориту. Натомість з'явилася інформація про те, що на космічному кораблі внаслідок аварії сталося підвищення температури до 50 градусів Цельсія.

Через інцидент на космічному кораблі "Союз" російські диспетчери на Землі скасували вихід у відкритий космос двох астронавтів з РФ — Сергія Прокоп'єва та Дмитра Петеліна, пише ScienceAlert. За результатами попереднього аналізу фахівців NASA та "Роскосмосу" жодних загроз ні для орбітальної станції, ні для екіпажу ця аварія не несе.

Представник російського космічного агентства Сергій Крикальов заявив, що причиною аварії на космічному кораблі могло стати влучення мікрометеориту. Саме це пошкодження охолоджувальної системи корабля спричинило витік. За словами Крикальова, це може призвести до підвищення температури на космічному кораблі "Союз", хоча інших проблем виявлено не було. У NASA також заявили, що астронавти на МКС працюють у штатному режимі й це стосується власне станції.

[ + – ] Представник російського космічного агентства Сергій Крикальов заявив, що причиною аварії на космічному кораблі могло стати влучення мікрометеориту Фото: NASA

Пізніше з'явилася інформація про те, що на кораблі "Союз" усе ж таки підвищилася температура до 50 градусів Цельсія. Про це агентству РИА Новости повідомило неназване джерело в "Роскосмосі", пише Медуза. Причиною такої високої температури якраз і є аварія, що передує цій події. І зараз російські фахівці займаються тим, що шукають способи її знизити. Водночас, джерело повідомило, що через пошкодження корабля "Союз" його прилади можуть перестати працювати.

За словами колишнього російського космонавта Михайла Корнієнка, можливо, космічний корабель, який у вересні доставив на МКС Прокоп'єва та Петеліна, а також американця Френка Рубіо доведеться відстикувати від станції. І щоб вони повернулися у березні 2023 року на Землю, доведеться використовувати інший корабель. Але таке, за словами Корнієнка, станеться вперше. Як пише ScienceAlert, у NASA також розглядають такий варіант, якщо з російським космічним кораблем справді виникли серйозні проблеми.

[ + – ] За словами колишнього російського космонавта Михайла Корнієнка, можливо, космічний корабель, який у вересні доставив на МКС Прокоп'єва та Петеліна, а також американця Френка Рубіо доведеться відстикувати від станції Фото: wikipedia

Водночас офіційного підтвердження від "Роскосмосу" щодо підвищення температури на борту "Союзу" не було, пише Медуза. У космічному агентстві заявили, що зараз температура на кораблі становить 30 градусів і це невелике відхилення від норми, що не вплине на роботу приладів космічного корабля.

Як уже писав Фокус, зараз проходять випробування модулів нової космічної станції, яка має замінити МКС уже за кілька років. Основним підрядником NASA зі створення цієї орбітальної станції є компанія Джеффа Безоса Blue Origin. Саме фахівці її партнера з будівництва станції з компанії Sierra Space провели тест, під час якого вони підірвали житловий сегмент нової станції.