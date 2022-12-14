Один із модулів майбутньої космічної станції підірвали: у NASA задоволені результатом (відео)

Вибух насправді був контрольованим, проте дивовижним.

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В американській компанії Sierra Space йде активна підготовка до створення нової орбітальної космічної станції Orbital Reef, яка має замінити МКС. Нещодавно фахівці компанії провели чергове випробування невеликого прототипу майбутнього житлового модуля станції, пише Space.

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Для того, щоб перевірити надійність майбутнього надувного житлового модуля космічної станції Orbital Reef під назвою LIFE, фахівці підірвали конструкцію. Це було необхідно, щоб перевірити рівень максимального тиску, який може витримати модуль, щоб не виникло загрози його пошкодження в космосі. Це дуже важливо, адже ця конструкція буде житлом для майбутніх астронавтів на станції.

[ + – ] Так виглядатиме нова космічна станція Orbital Reef Фото: space.com

Станція Orbital Reef має замінити застарілу МКС на орбіті вже на початку 2030-х років. Створенням цієї станції займаються кілька американських компаній, а очолює проєкт компанія Джеффа Безоса Blue Origin. Фокус вже писав про те, що NASA схвалило представлений проєкт станції Orbital Reef і виділило 1,5 млрд доларів на початкові розробки.

Ця станція стане першим приватним об'єктом такого масштабу на навколоземній орбіті, хоча є й інші компанії, які планують створити щось таке.

Це випробування прототипу житлового модуля було вже другим у 2022 році, коли житло для астронавтів підірвали під час тесту. За словами інженерів, потрібно правильно оцінити межу можливостей модуля, щоб зробити його максимально безпечним.

Саме випробування з контрольованим вибухом відбулося всередині одного із випробувальних приміщень у Центрі космічних польотів NASA імені Маршалла у штаті Алабама, США. До речі, тут ще в 1960-х і 1970-х роках проводилися випробування ракет з місячної програми "Аполлон".

Згідно з заявою NASA, подібні випробування ще триватимуть, але попередній аналіз показує, що все йде за планом. На цей час обидва прототипи житлових модулів показали потрібні характеристики, встановлені NASA для таких конструкцій.

Компанія Sierra Space планує продовжити створення частин станції Orbital Reef спільно з компанією Blue Origin наступного року. Під час нових випробувань інженери планують висадити в повітря повнорозмірні прототипи житлових модулів станції.

Як уже писав Фокус, астронавти на МКС почали вирощувати нові продукти харчування, які можуть урізноманітнити їхній раціон.