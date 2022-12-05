Червоні, маленькі та смачні: астронавти на МКС почали вирощувати нові продукти харчування

Астронавти тепер зможуть урізноманітнити свій раціон, і це дає можливість розширити діапазон сільськогосподарських досліджень для застосування у майбутніх далеких місіях.

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На МКС астронавти проводять багато різних досліджень, і серед них виділяється вивчення поведінки рослин у космосі. У межах таких експериментів на орбіті астронавти вирощують різні рослини, які використовують для їжі. Новий експеримент полягає у вирощуванні карликових помідорів, пише Futurism.

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NASA вже багато років займається космічним сільським господарством, точніше рослинництвом, адже вирощування рослин на МКС є одним з пріоритетних завдань космічного агентства. Зрештою, NASA хоче перейти від простих експериментів з рослинами до постійного вирощування рослинної їжі в космосі, що особливо важливо для забезпечення астронавтів їжею в майбутніх далеких космічних місіях.

Кілька днів тому астронавти МКС розпочали новий етап своїх досліджень, у межах яких вони вирощують і збирають рослинну їжу. Новий етап передбачає вирощування карликових помідорів.

"Астронавти будуть вивчати, як світло впливає на зростання помідорів у космосі, наскільки добре вони будуть рости, наскільки смачними та поживними вони будуть. Звичайно ж, у межах експерименту буде проходити вивчення впливу вживання цих помідорів на здоров'я екіпажу. Ці дані дуже важливі для майбутніх далеких космічних місій", — каже Джоя Масса з NASA.

[ + – ] Кілька днів тому астронавти МКС розпочали новий етап своїх досліджень, у межах яких вони вирощують і збирають рослинну їжу. Новий етап передбачає вирощування карликових помідорів Фото: NASA

Астронавти вирощуватимуть помідори у спеціальній установці для вирощування овочів, де вони вирощували частину своєї їжі. Ця установка не є чимось великим і за розмірами нагадує дорожню валізу. Проте це не заважало екіпажу МКС успішно вирощувати салат, капусту, перець та навіть квіти. Тепер за допомогою вирощених помідорів астронавти, можливо, зможуть приготувати свої власні салати.

За словами вчених, вирощування помідорів — це новий етап у сільськогосподарських дослідженнях, і помідори можуть виявитися ситнішими, ніж попередній набір рослин. За словами Маса, ці помідори можна буде їсти навіть свіжими.

Важливою складовою нового експерименту буде контроль не лише якості помідорів, а і їхнього смаку.

"Коли ви місяцями знаходитесь далі від дому, ніж будь-яка інша людина на планеті, найімовірніше, вам захочеться поїсти чогось смачного, а не просто корисного", — говорить Масса.

Перед тим, як на нових космічних станціях, або в колонії на Місяці чи Марсі, з'являться справжні рослинні ферми пройде ще деякий час. Але експерименти щодо вирощування овочів на МКС мають вирішальне значення для досягнення цієї мети.

У NASA вважають, що можливість вирощувати собі їжу в космосі зробить астронавтів самодостатніми. Це дуже важливо особливо напередодні повернення людини на Місяць найближчими роками та створення постійної місячної бази вже до кінця 2020-х років. За словами вчених, доставлення харчових продуктів на Місяць буде дорогою подією, тому необхідно зробити все, щоб астронавти могли максимально забезпечити себе їжею.

Фокус вже писав про те, яку базу на Місяці планує збудувати NASA, і для її будівництва використовуватимуть місячні породи.