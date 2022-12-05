Красные, маленькие и вкусные: астронавты на МКС начали выращивать новые продукты питания

Астронавты теперь смогут разнообразить свой рацион и это дает возможность расширить диапазон сельскохозяйственных исследований для применения в будущих далеких миссиях.

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На МКС астронавты проводят много разных исследований и среди них выделяется изучение поведения растений в космосе. В рамках подобных экспериментов на орбите астронавты выращивают разные растения, которые используют для еды. Новый эксперимент заключается в выращивании карликовых помидоров, пишет Futurism.

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NASA уже много лет занимается космическим сельским хозяйством, точнее растениеводством, ведь выращивание растений на МКС является одной из приоритетных задач космического агентства. В конечном итоге NASA хочет перейти от простых экспериментов с растениями к постоянному выращиванию растительной пищи в космосе, что особенно важно для обеспечения астронавтов едой в будущих далеких космических миссиях.

Несколько дней назад астронавты МКС приступили к новому этапу своих исследований, в рамках которых они выращивают и собирают растительную пищу. Новый этап предполагает выращивание карликовых помидоров.

"Астронавты будут изучать, как свет влияет на рост помидоров в космосе, насколько хорошо они будут расти, насколько вкусными и питательными они будут. Конечно же в рамках эксперимента будет проходить изучение влияния употребления этих помидоров в пищу на здоровье экипажа. Эти данные очень важны для будущих далеких космических миссий", — говорит Джоя Масса из NASA.

[ + – ] Несколько дней назад астронавты МКС приступили к новому этапу своих исследований, в рамках которых они выращивают и собирают растительную пищу. Новый этап предполагает выращивание карликовых помидоров Фото: NASA

Астронавты будут выращивать помидоры в специальной установке для выращивания овощей, где они выращивали часть своей пищи. Эта установка не является чем-то большим и по размерам напоминает дорожный чемодан. Тем не менее это не мешало экипажу МКС успешно выращивать салат, капусту, перец и даже цветы. Теперь же с помощью выращенных помидоров астронавты возможно смогут приготовить свои собственные салаты.

По словам ученых, выращивание помидоров – это новый этап в сельскохозяйственных исследованиях, и помидоры могут оказаться более сытными, чем предыдущий набор растений. По словам Масса, эти помидоры можно будет есть даже свежими.

Важной составляющей нового эксперимента будет контроль не только качества помидоров, но их вкуса.

"Когда вы месяцами находитесь дальше от дома, чем любой другой человек на планете, скорее всего вам захочется поесть чего-то вкусного, а не просто полезного", — говорит Масса.

Прежде чем на новых космических станциях, или в колонии на Луне или Марсе, появятся настоящие растительные фермы пройдет еще некоторое время. Но эксперименты по выращиванию овощей на МКС имеют решающее значение для достижения этой цели.

В NASA считают, что возможность выращивать себе пищу в космосе сделает астронавтов более самодостаточными. Это очень важно особенно в преддверии возвращения человека на Луну в ближайшие годы и создания постоянной лунной базы уже к концу 2020-х годов. По словам ученых, доставка продуктов питания на Луну будет дорогостоящим событием, поэтому необходимо сделать все, чтобы астронавты могли максимально обеспечить себя пищей.

Фокус уже писал о том, какую базу на Луне планирует построить NASA, и для ее строительства будут использовать лунные породы.