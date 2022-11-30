Базу на Луне напечатают на 3D-принтере: NASA выделяет 57 млн долларов на проект

Американское космическое агентство выделило 57 млн долларов компании ICON на разработку новой строительной технологии.

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NASA предоставило финансирование в размере 57,2 млн долларов компании ICON, которая базируется в городе Остин, штат Техас, США, на разработку строительной технологии, которая позволит создать базу на Луне с помощью 3D-печати из лунного реголита. Эта новая технология строительства позволит людям создавать базы не только на Луне, но и на Марсе, пишет Futurism.

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Компания ICON, которая специализируется на разработке технологий, основанных на 3D-печати, занимается созданием проекта Olympus, в рамках которого можно будет построить первую базу на Луне уже к 2026 году.

Если лунная программа NASA Artemis будет реализована согласно предварительному графику, то возвращение человека на Луну должно состояться уже в 2025 или же в крайнем случае в 2026 году. Учитывая то, что NASA планирует создать на Луне постоянный аванпост, то астронавтам понадобится надежное укрытие на спутнике Земли. И его можно создать из местного реголита, используя технологию 3D-печати.

"Если мы хотим не просто летать на Луну и обратно, а остаться там, основать колонию, то нам нужны надежные, устойчивые и широкофункциональные системы, которые могут использовать местные ресурсы Луны, это же касается и других планет, куда отправится человечество. Мы делаем это не только для себя, мы даем возможность человечеству обосноваться на других мирах", — говорит Джейсон Баллард, соучредитель и генеральный директор компании ICON.

[ + – ] NASA планирует создать на Луне постоянный аванпост и астронавтам понадобится надежное укрытие на спутнике Земли. И его можно создать из местного реголита, используя технологию 3D-печати Фото: space.com

Компания ICON является пионером в использовании передовых строительных технологий на Земле. Например, в 2018 году компания построила первый в США дом с помощью 3D-печати и с тех пор она построила много таких домов в США и Мексике. И теперь компания намерена стать первой, которая построит дом для астронавтов уже на Луне.

Реализация проекта Olympus началась еще в 2020 году и сейчас идет активная разработка новых технологий для строительства инфраструктуры на Луне и Марсе. Например, в планах компании ICON создать там не только места обитания астронавтов, но и посадочные площадки, а также дороги. Что касается базы на Марсе, то у компании уже готов созданный на 3D-принтере прототип под названием Mars Dune Alpha. Об этом проекте Фокус уже писал.

По словам Балларда, вместо того, чтобы везти на Луну кучу строительного материала, нужно использовать то, что имеется на Луне – местную пыль и камни. Таким образом это значительно снизит стоимость лунных миссий.

[ + – ] Компания ICON, которая специализируется на разработке технологий, основанных на 3D-печати, занимается созданием проекта Olympus, в рамках которого можно будет построить первую базу на Луне уже к 2026 году Фото: space.com

"Если каждый раз отправлять на Луну строительные материла для создания того или иного объекта, то это будет стоить как минимум 100 млн долларов за каждый полет. Но если использовать систему, которая может построить практически все на Луне с помощью лунного реголита, то это удешевит такой проект в 2, а может быть даже в 3 раза", — говорит Баллард.

В компании ICON планируют потратить полученные от NASA деньги на исследование лунного реголита и его особенностей, для того, чтобы его можно было эффективно использовать во время строительства. Эти пробы лунного грунта находятся в NASA еще со времен программы "Аполлон", которая завершилась 50 лет назад. Также деньги пойдут на испытание новых технологий строительства и конечным итогом данного контракта станет строительство первой на Луне базы для астронавтов уже через 4 года.

NASA серьезно подходит к созданию дома для астронавтов, ведь целью агентства остается установить постоянное присутствие человека на Луне уже к концу этого десятилетия. И эта цель должна быть реализована в рамках новой лунной программы Artemis, первый этап которой начался 16 ноября этого года, когда космический корабль Orion полетел к Луне. Как уже писал Фокус, ему удалось установить сразу два рекорда в космосе.

Также Фокус писал о технологии строительства, с помощью которой можно будет построить базу на Луне и Марсе, используя лунный грунт и морскую воду.

Как уже писал Фокус, ученые создали топливо для космической ракеты из лунной пыли.

Также напоминаем о том, что до сих пор на Луне побывали всего 12 астронавтов. Кто они и как происходила высадка на наш спутник, Фокус уже писал.