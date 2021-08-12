Напечатанный на 3D принтере. NASA показало "марсианский" модуль для симуляции жизни на Красной планете (видео)

В модуле, площадью 158 квадратных метров, будут жить и работать 4 участника эксперимента.

Компания ICON из Остина, штат Техас, США печатает для NASA на 3D принтере специальный модуль под названием Mars Dune Alpha, в котором на протяжении трех лет будут проводится эксперименты по симуляции жизни и исследованиям в условиях Марса. Только данное помещение будет находиться на территории Космического центра имени Джонсона, сообщает eminetra.co.uk

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Джейсон Баллард, соучредитель и генеральный директор компании ICON, назвал Mars Dune Alpha "самой достоверной смоделированной средой обитания, которую когда-либо создавали люди".

"Это помещение предназначено для конкретной цели — подготовить людей к жизни на другой планете", — говорит Баллард.

[ + – ] "Марсианский" модуль Фото: NASA

Компания ICON создает модуль с использованием 3D-принтера Vulcan. Принтер имеет ширину 14 метров и может печатать до 280 квадратных метров домов и строений с использованием строительного материала Lavacrete. В компании утверждают, что специальный бетон может выдерживать экстремальные погодные условия.

На одной стороне модуля находятся четыре жилых помещения для экипажа, а на другой — помещения для работы, медпункт и станция производства пищи. Между ними есть несколько общих жилых помещений.

[ + – ] Компания ICON создает модуль с использованием 3D-принтера Vulcan Фото: NASA

В помещении будет как фиксированная, так и передвижная мебель, что участники эксперимента могли все настроить в соответствии со своими потребностями и желаниями. Также они смогут управлять освещение, температурой и звуком.

Модуль создается в рамках эксперимента NASA по созданию симуляции марсианской среды обитания здесь на Земле, чтобы лучше понять с чем могут столкнуться будущие астронавты оказавшись в реальных условиях Красной планеты. Эксперимент включает в себя 3 однолетних "миссии", в ходе которых каждый год здесь будут жить и работать по 4 "астронавта". Первый этап эксперимента запланирован на 2022 год. Сейчас NASA объявило о наборе добровольцев.

NASA, надеется отправить людей на Марс к 2037 году.