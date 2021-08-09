Не покидая Землю. NASA ищет добровольцев, желающих прожить год на "Марсе"

В NASA ищут участников первого эксперимента по имитации жизни на Марсе, которым предстоит прожить в экстремальных условиях, начиная с осени 2022 года.

Космическое агентство начало подготовку к высадке первых людей на Марс, в рамках которой хочет проверить, как люди будут реагировать на пребывания в условиях Красной планеты в специальном помещении на Земле, сообщает Scitechdaily

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Зачем это нужно

Серия экспериментов будет включать в себя три однолетних "пребывания на Марсе" на базе Космического центра имени Джонсона NASA. В рамках исследования ученые хотят разработать методы для решения возможных трудностей, которые могут представлять опасность для будущих покорителей Марса.

"Симуляция инопланетной среды обитания на Земле поможет нам лучше понять и предотвратить физические и психологические проблемы, с которыми столкнутся астронавты", — говорит Грейс Дуглас, научный сотрудник из Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне. В рамках каждого эксперимента 4 члена экипажа будут жить и работать в модуле площадью 158 квадратных метров, напечатанном на 3D-принтере.

План проведения экспериментов

1 этап — начало осени 2022 года

2 этап — начало 2024 года

3 этап — начало 2025 года

Среда обитания в модуле будет имитировать трудности реальной миссии на Марсе, включая ограниченное количество ресурсов, отказ оборудования, задержку в передаче сообщений и другие факторы, которые могут вызвать стресс у астронавтов. Экипаж будет "выходить" в открытый космос, проводить научные исследования, использовать виртуальную реальность и управлять роботами, а также "присылать сообщения" на Землю. Результаты эксперимента дадут возможность получить важные научные данные для подготовки к реальному полету и разработать решение для возникших проблем.

Кто станет участником наземного "полета на Марс"

Участниками эксперимента могут стать здоровые жители США возрастом от 30 до 55 лет, которые не курят и хорошо владеют английским языком для общения между собой и центром управления экспериментом. NASA будет отбирать членов экипажа согласно своим стандартным критериям для отбора астронавтов.

Участники эксперимента также должны иметь степень магистра в инженерии, математике или биологии, физике или компьютерных науках, или не менее тысячи часов полета на самолете. Также это могут быть люди имеющие докторскую степень в сфере вышеперечисленных наук, или степень в медицине. Рассматриваются также в качестве кандидатов профессиональные военные.