Не покидаючи Землю. NASA шукає добровольців, охочих прожити рік на "Марсі"

У NASA шукають учасників першого експерименту з імітації життя на Марсі, яким доведеться прожити в екстремальних умовах, починаючи з осені 2022 року.

Космічне агентство почало підготовку до висадки перших людей на Марс, у межах якої хоче перевірити, як люди будуть реагувати на перебування в умовах Червоної планети у спеціальному приміщенні на Землі, повідомляє Scitechdaily

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Навіщо це потрібно

Серія експериментів включатиме в себе три однорічних "перебування на Марсі" на базі Космічного центру імені Джонсона NASA. У межах дослідження вчені хочуть розробити методи для вирішення можливих труднощів, які можуть становити небезпеку для майбутніх підкорювачів Марса.

"Симуляція інопланетного середовища проживання на Землі допоможе нам краще зрозуміти і запобігти фізичним та психологічним проблемам, з якими зіткнуться астронавти", — говорить Грейс Дуглас, науковий співробітник з Космічного центру імені Джонсона в Х'юстоні. У межах кожного експерименту 4 члени екіпажу будуть жити і працювати в модулі площею 158 квадратних метрів, надрукованому на 3D-принтері.

План проведення експериментів

1 етап — початок осені 2022 року

2 етап — початок 2024 року

3 етап — початок 2025 року

Навколишнє середовище в модулі імітуватиме труднощі реальної місії на Марсі, включаючи обмежену кількість ресурсів, відмову обладнання, затримку в передачі повідомлень та інші чинники, які можуть викликати стрес у астронавтів. Екіпаж буде "виходити" у відкритий космос, проводити наукові дослідження, використовувати віртуальну реальність та керувати роботами, а також "надсилати повідомлення" на Землю. Результати експерименту дадуть можливість отримати важливі наукові дані для підготовки до реального польоту і розробити рішення для проблем, що виникнуть.

Хто стане учасником наземного "польоту на Марс"

Учасниками експерименту можуть стати здорові жителі США віком від 30 до 55 років, які не курять і добре володіють англійською мовою для спілкування між собою і центром управління експериментом. NASA відбиратиме членів екіпажу відповідно до своїх стандартних критеріїв для відбору астронавтів.

Учасники експерименту також повинні мати ступінь магістра в інженерії, математики або біології, фізики або комп'ютерних науках, або не менше тисячі годин польоту на літаку. Також це можуть бути люди, які мають докторський ступінь у сфері перерахованих вище наук, або ступінь в медицині. Розглядаються також в якості кандидатів професійні військові.