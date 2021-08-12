Надрукований на 3D принтері. NASA показало "марсіанський" модуль для симуляції життя на Червоній планеті (відео)

У модулі площею 158 квадратних метрів будуть жити і працювати 4 учасники експерименту.

Компанія ICON із Остіна, штат Техас, США друкує для NASA на 3D принтері спеціальний модуль під назвою Mars Dune Alpha, в якому протягом трьох років будуть проводиться експерименти зі симуляції життя і досліджень в умовах Марса. Тільки це приміщення буде перебувати на території Космічного центру імені Джонсона, повідомляє eminetra.co.uk

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Джейсон Баллард, співзасновник і генеральний директор компанії ICON, назвав Mars Dune Alpha "найвірогідніше змодельованим місцем існування, яке коли-небудь створювали люди".

"Це приміщення призначене для конкретної мети — підготувати людей до життя на іншій планеті", — говорить Баллард.

[ + – ] "Марсіанський" модуль Фото: ISS

Компанія ICON створює модуль з використанням 3D-принтера Vulcan. Принтер має ширину 14 метрів і може друкувати до 280 квадратних метрів будинків і будівель з використанням будівельного матеріалу Lavacrete. У компанії стверджують, що спеціальний бетон може витримувати екстремальні погодні умови.

На одній стороні модуля розташовані чотири житлові приміщення для екіпажу, а на іншій — приміщення для роботи, медпункт і станція виробництва їжі. Між ними є кілька загальних житлових приміщень.

[ + – ] Компанія ICON створює модуль із використанням 3D-принтера Vulcan Фото: ISS

У приміщенні будуть як фіксовані, так і пересувні меблі, щоб учасники експерименту могли все налаштувати відповідно до своїх потреб і бажань. Також вони зможуть управляти освітленням, температурою і звуком.

Модуль створюють у межах експерименту NASA зі створення симуляції марсіанського середовища проживання тут, на Землі, щоб краще зрозуміти, з чим можуть зіткнутися майбутні астронавти, опинившись у реальних умовах Червоної планети. Експеримент включає в себе 3 однорічні "місії", у ході яких щороку тут будуть жити та працювати по 4 "астронавти". Перший етап експерименту запланований на 2022 рік. Зараз NASA оголосило про набір добровольців.

NASA, сподівається відправити людей на Марс до 2037 року.