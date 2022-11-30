Базу на Місяці надрукують на 3D-принтері: NASA виділяє 57 млн доларів на проєкт

Американське космічне агентство виділило 57 млн доларів компанії ICON на розробку нової будівельної технології.

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NASA надало фінансування в розмірі 57,2 млн доларів компанії ICON, яка базується в місті Остін, штат Техас, США, на розробку будівельної технології, яка дозволить створити базу на Місяці за допомогою 3D-друку з місячного реголіту. Ця нова технологія будівництва дозволить людям створювати бази не лише на Місяці, а й на Марсі, пише Futurism.

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Компанія ICON, яка спеціалізується на розробці технологій, що базуються на 3D-друку, займається створенням проєкту Olympus, у межах якого можна буде побудувати першу базу на Місяці вже до 2026 року.

Якщо місячна програма NASA Artemis буде реалізована згідно з попереднім графіком, то повернення людини на Місяць має відбутися вже у 2025 або в крайньому випадку у 2026 році. Враховуючи те, що NASA планує створити на Місяці постійний аванпост, астронавтам знадобиться надійне укриття на супутнику Землі. І його можна створити з місцевого реголіту, використовуючи технологію 3D-друку.

"Якщо ми хочемо не просто літати на Місяць і назад, а залишитися там, заснувати колонію, то нам потрібні надійні, стійкі та широкофункціональні системи, які можуть використовувати місцеві ресурси Місяця, це стосується й інших планет, куди вирушить людство. Ми робимо це не тільки для себе, ми даємо можливість людству влаштуватися на інших світах", — каже Джейсон Баллард, співзасновник і генеральний директор компанії ICON.

[ + – ] NASA планує створити на Місяці постійний аванпост, і астронавтам знадобиться надійне укриття на супутнику Землі. І його можна створити з місцевого реголіту, використовуючи технологію 3D-друку. Фото: space.com

Компанія ICON є піонером у використанні передових будівельних технологій на Землі. Наприклад, у 2018 році компанія побудувала перший у США будинок за допомогою 3D-друку, і з того часу вона побудувала багато таких будинків у США та Мексиці. І тепер компанія має намір стати першою, яка збудує будинок для астронавтів уже на Місяці.

Реалізація проєкту Olympus розпочалася ще у 2020 році, і зараз триває активна розробка нових технологій для будівництва інфраструктури на Місяці та Марсі. Наприклад, у планах компанії ICON створити там не тільки місця проживання астронавтів, а й посадкові майданчики, а також дороги. Що стосується бази на Марсі, то компанія вже готовий створений на 3D-принтері прототип під назвою Mars Dune Alpha. Про цей проєкт Фокус уже писав.

За словами Балларда, замість того, щоб везти на Місяць купу будівельного матеріалу, потрібно використовувати те, що є на Місяці, — місцевий пил і каміння. Це значно знизить вартість місячних місій.

[ + – ] Компанія ICON, що спеціалізується на розробці технологій, заснованих на 3D-друку, займається створенням проєкту Olympus, у межах якого можна буде побудувати першу базу на Місяці вже до 2026 року Фото: space.com

"Якщо щоразу відправляти на Місяць будівельні матеріали для створення того чи іншого об'єкта, то це буде коштувати як мінімум 100 млн доларів за кожен політ. Але якщо використовувати систему, яка може побудувати практично все на Місяці за допомогою місячного реголіту, то це здешевить такий проєкт у 2, а може, навіть у 3 рази", — каже Баллард.

У компанії ICON планують витратити отримані від NASA гроші на дослідження місячного реголіту і його особливостей для того, щоб його можна було ефективно використовувати під час будівництва. Ці проби місячного ґрунту перебувають у NASA ще з часів програми "Аполлон", яка завершилася 50 років тому. Також гроші підуть на випробування нових технологій будівництва, і кінцевим підсумком цього контракту стане будівництво першої на Місяці бази для астронавтів уже через 4 роки.

NASA серйозно підходить до створення будинку для астронавтів, адже метою агентства залишається встановити постійну присутність людини на Місяці вже до кінця цього десятиліття. І ця мета має бути реалізована в межах нової місячної програми Artemis, перший етап якої розпочався 16 листопада цього року, коли космічний корабель Orion полетів до Місяця. Як уже писав Фокус, йому вдалося встановити одразу два рекорди в космосі.

Також Фокус писав про технологію будівництва, за допомогою якої можна буде побудувати базу на Місяці та Марсі, використовуючи місячний ґрунт і морську воду.

Як уже писав Фокус, учені створили паливо для космічної ракети з місячного пилу.

Також нагадуємо про те, що досі на Місяці побували лише 12 астронавтів. Хто вони та як відбувалася посадка на наш супутник, Фокус уже писав.