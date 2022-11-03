На Землі створили паливо для космічної ракети з місячного пилу: як це працює

Нове дослідження передбачає, що такий процес може відбуватися на Місяці автономно, без астронавтів.

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Китайські вчені провели експеримент, під час якого їм вдалося перетворити зразки місячного реголіту на джерело ракетного палива та кисню. Це може допомогти майбутнім колоністам на Місяці створювати життєво необхідні ресурси з того, що є на супутнику Землі. Так, астронавти зможуть заправити ракету перед поверненням на Землю, пише Futurism.

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Нове дослідження китайських учених показує, що місячний ґрунт може бути каталізатором для перетворення вуглекислого газу та води з навколишнього середовища на Місяці на метан і кисень. Ці ресурси можна використовувати для створення ракетного палива прямо на Місяці.

[ + – ] Нове дослідження китайських учених показує, що місячний ґрунт може бути каталізатором для перетворення вуглекислого газу та води з навколишнього середовища на Місяці на метан і кисень Фото: phys.org

За словами автора дослідження Юджі Сюна, життєво важливою для астронавтів на Місяці буде можливість використовувати місячний ґрунт для створення палива та кисню.

"З огляду на те, що ресурсний потенціал астронавтів на позаземних об'єктах є обмеженим ми пропонуємо використовувати автономну роботизовану систему для виконання перетворення вуглекислого газу на потрібні речовини. Так, в астронавтів на Місяці з'явиться можливість перебувати там набагато довше", — говорить Сюн.

За словами вчених, весь процес створення ракетного палива та кисню може відбуватися на Місяці автономно, без астронавтів.

Під час свого експерименту вчені використали зразки місячної поверхні, які доставив на Землю космічний апарат "Чан'є-5" ще наприкінці 2020 року. До речі, це були перші зразки місячного реголіту, які потрапили на Землю з 1976 року.

[ + – ] Під час свого експерименту вчені використали зразки місячної поверхні, які доставив на Землю космічний апарат "Чан'є-5" ще наприкінці 2020 року. До речі, це були перші зразки місячного реголіту, які потрапили на Землю з 1976 року Фото: phys.org

Як показало дослідження, місячний реголіт ефективно діяв як каталізатор для перетворення вуглекислого газу метан і кисень.

Але є одна велика перешкода, яку все ще необхідно подолати: зрідження вуглекислого газу зовсім не так просто отримати з огляду на холодну атмосферу Місяця, оскільки конденсація газу потребує значної кількості тепла. Проте це дуже приваблива перспектива: отримувати необхідні ресурси на Місяці за допомогою спеціального пристрою для переробки місячного ґрунту.

Як уже писав Фокус, нещодавно вчені провели нове дослідження і довели, що базу на Місяці можна побудувати за допомогою місячного реголіту та морської води.