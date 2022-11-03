На Земле создали топливо для космической ракеты из лунной пыли: как это работает
Новое исследование предполагает, что такой процесс может происходить на Луне автономно, без участия астронавтов.
Китайские ученые провели эксперимент, в ходе которого им удалось превратить образцы лунного реголита в источник ракетного топлива и кислорода. Это может помочь будущим колонистам на Луне создавать жизненно необходимые ресурсы из того, что имеется на спутнике Земли. Таким образом астронавты смогут заправить ракету перед возвращением на Землю, пишет Futurism.
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Новое исследование китайских ученых показывает, что лунный грунт может выступать катализатором для превращения углекислого газа и воды из окружающей среды на Луне в метан и кислород. Эти ресурсы можно использовать для создания ракетного топлива прямо на Луне.
По словам автора исследования Юджи Сюна, жизненно важным для астронавтов на Луне будет возможность использовать лунный грунт для создания топлива и кислорода.
"Учитывая, что ресурсный потенциал астронавтов на внеземных объектах является ограниченным мы предлагаем использовать автономную роботизированную систему для выполнения преобразования углекислого газа в нужные вещества. Таким образом у астронавтов на Луне появится возможность находиться там намного дольше", — говорит Сюн.
По словам ученых, весь процесс создания ракетного топлива и кислорода может происходить на Луне автономно, без участия астронавтов.
Во время своего эксперимента ученые использовали образцы лунной поверхности, которые доставил на Землю космический аппарат "Чанъэ-5" еще в конце 2020 года. Кстати, это были первые образцы лунного реголита, которые попали на Землю с 1976 года.
Как показало исследование, лунный реголит эффективно действовал как катализатор для преобразование углекислого газа в метан и кислород.
Но есть одно большое препятствие, которое все еще необходимо преодолеть: сжижение углекислого газа совсем не так просто получить, учитывая холодную атмосферу Луны, поскольку конденсация газа требует значительного количества тепла. Тем не менее, это очень заманчивая перспектива: получать необходимые ресурсы на Луне с помощью специального устройства для переработки лунного грунта.
Как уже писал Фокус, недавно ученые провели новое исследование и доказали, что базу на Луне можно построить с помощью лунного реголита и морской воды.