На Земле создали топливо для космической ракеты из лунной пыли: как это работает

Новое исследование предполагает, что такой процесс может происходить на Луне автономно, без участия астронавтов.

Related video

Китайские ученые провели эксперимент, в ходе которого им удалось превратить образцы лунного реголита в источник ракетного топлива и кислорода. Это может помочь будущим колонистам на Луне создавать жизненно необходимые ресурсы из того, что имеется на спутнике Земли. Таким образом астронавты смогут заправить ракету перед возвращением на Землю, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новое исследование китайских ученых показывает, что лунный грунт может выступать катализатором для превращения углекислого газа и воды из окружающей среды на Луне в метан и кислород. Эти ресурсы можно использовать для создания ракетного топлива прямо на Луне.

[ + – ] Новое исследование китайских ученых показывает, что лунный грунт может выступать катализатором для превращения углекислого газа и воды из окружающей среды на Луне в метан и кислород Фото: phys.org

По словам автора исследования Юджи Сюна, жизненно важным для астронавтов на Луне будет возможность использовать лунный грунт для создания топлива и кислорода.

"Учитывая, что ресурсный потенциал астронавтов на внеземных объектах является ограниченным мы предлагаем использовать автономную роботизированную систему для выполнения преобразования углекислого газа в нужные вещества. Таким образом у астронавтов на Луне появится возможность находиться там намного дольше", — говорит Сюн.

По словам ученых, весь процесс создания ракетного топлива и кислорода может происходить на Луне автономно, без участия астронавтов.

Во время своего эксперимента ученые использовали образцы лунной поверхности, которые доставил на Землю космический аппарат "Чанъэ-5" еще в конце 2020 года. Кстати, это были первые образцы лунного реголита, которые попали на Землю с 1976 года.

[ + – ] Во время своего эксперимента ученые использовали образцы лунной поверхности, которые доставил на Землю космический аппарат "Чанъэ-5" еще в конце 2020 года. Кстати, это были первые образцы лунного реголита, которые попали на Землю с 1976 года Фото: phys.org

Как показало исследование, лунный реголит эффективно действовал как катализатор для преобразование углекислого газа в метан и кислород.

Но есть одно большое препятствие, которое все еще необходимо преодолеть: сжижение углекислого газа совсем не так просто получить, учитывая холодную атмосферу Луны, поскольку конденсация газа требует значительного количества тепла. Тем не менее, это очень заманчивая перспектива: получать необходимые ресурсы на Луне с помощью специального устройства для переработки лунного грунта.

Как уже писал Фокус, недавно ученые провели новое исследование и доказали, что базу на Луне можно построить с помощью лунного реголита и морской воды.