Гигантская пылевая буря нависла над самой суровой пустыней Китая: NASA показало фото из космоса

С приходом весны в Таримской котловине в Китае наступает сезон сильных пылевых бурь, подпитываемых сухими ландшафтами и переменчивыми ветрами. Спутники космического агентства NASA сделали потрясающие снимки пылевых шлейфов, поднимающихся и закручивающихся в горных долинах.

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Об этом пишет SciTechDaily.

Весна — пиковый сезон для пылевых бурь в Таримской котловине в Китае, особенно в ее южной части, которая является наиболее сухой и бесплодной. В это время года изменчивые погодные условия приносят сильные ветры и штормовые системы с северо-запада. Наблюдения также показывают, что ранней весной земля в этой части пустыни особенно сухая и является домом лишь для скудной растительности.

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Каждое утро солнечный свет быстро нагревает открытую землю, вызывая конвекцию к полудню, которая может поднять пыль в воздух. Ученые годами отслеживают долгосрочные изменения этих бурь, являющихся не просто локальными событиями, а такими, которые оказывают глобальное влияние на качество воздуха и климат.

Теперь спутники космического агентства NASA показали снимки крупной пылевой бури, проносящейся над бассейном 27 марта 2025 года. Известно, что пылевая буря была замечена прибором MODIS на спутнике Terra NASA и на фото запечатлен разрыв в слое пыли над южным бассейном, через который видна часть Текилик-Шана — подхребта гор Куньлунь, где заснеженные вершины возвышаются более чем на 4000 метров над уровнем моря.

По словам исследователей, формы пальцеобразных пылевых выступов, вероятно, отражают лежащий под ними рельеф. Выступы совпадают с лежащими под ними долинами, которые помогают контролировать поток воздушной пыли. Предполагается, что пыль может "самовыталкиваться" в течение дня и это, вероятно, может происходить, когда Солнце нагревает недавно мобилизованную приповерхностную пыль, подпитывая очаги конвекции, которые помогают поднимать частицы пыли выше в атмосферу.

Пылевая буря в Таримской котловине в Китае Фото: NASA

По словам атмосферного ученого и лаборатории атмосферной и космической физики Университета Колорадо в Боулдере и почетного ученого в Центре космических полетов имени Годдарда NASA Ральфа Кана, эту идею подтверждают и геостационарные наблюдения с японского спутника Himawari-9. Данные указывают на то, что пыль поднимается в Текилик-Шан с часовым шагом в течение дня, прежде чем в конечном итоге затмить вид на горы ближе к вечеру. Ученые отмечают, что аналогичные процессы происходили и в другие дни во время вспышки во второй половине марта.

Отметим, что ученые наблюдают снижение на 1,5% количества атмосферной пыли, обнаруженной датчиком MODIS в этом регионе каждый год с начала 2000-х годов. По словам научного сотрудника NASA Хунбина Ю, эта тенденция, вероятно, связана со сдвигами весной — в марте, апреле и мае. Ученые также полагают, что изменения, вероятно, также связаны с изменениями скорости или сдвига ветра, растительного покрова, а также влажности почвы.

Ранее Фокус писал о том, что астрономы наконец нашли причину гигантских планетарных пылевых бурь на Марсе.