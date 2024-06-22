На мир обрушилась массивная пылевая буря длиной 320 км: ее заметили даже из космоса (видео)

Сила ветра достигла невероятных 150 км в час и подняла частицы пыли на высоту до 1,5 километра — исследователи запечатлели ее из космоса.

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В результате сильного шторма, обрушившегося на север Мексики, в больнице оказались почти два десятка автомобилистов, которые попали в переделку с "разрушительными и эпических размеров" волнами пылевой бури, пишет Daily Mail.

Невероятных размеров пылевая буря образовалась от урагана и пронеслась над Нью-Мексико. По словам исследователей, длина пылевой бури составила более 320 километров, а ее невероятные размеры позволили ученым наблюдать за "пыльным апокалипсисом" из космоса.

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По данным сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований и Совместного института исследований атмосферы штата Колорадо, массивную волну пыли удалось запечатлеть в ярких цветах благодаря спутнику на орбите Земли. Данные ученых свидетельствуют о том, что видимость к юго-востоку от Деминга составила менее 400 метров, а потому местных жителей предупредили быть осторожнее, пока бушевал шторм.

Пылевая буря невероятных размеров обрушилась на планету Фото: CIRA

Данные свидетельствуют о том, что порывы высокоскоростного ветра двигались со скоростью до 150 километров в час. Однако пылевая буря стала не единственным порождением урагана — ученые также заметили следы ледяного града после урагана, а также оползни и наводнения, которые он вызвал.

Подобного типа бури, вызванные изменением давления воздуха после сильной грозы, известны метеорологам как "хабуб", в переводе с арабского означающее "взрыв". Бури возникают, когда в преддверии грозы ветер дует со все сторон в сторону облака, в результате чего оно разрушается, когда начинаются проливные дожди.

Пассажир самолета сфотографировал пылевую бурю с высоты 9000 километров Фото: соцсеть Х

После этого интенсивный "нисходящий поток", холодный плотный поток воздуха, выталкивает рыхлую почву, песок, пыль и мусор, вырываясь из продолжающейся грозы. В результате возникает так называемая пылевая буря "хабуб", способная поднять эти частицы на высоту до 1,5 километра.

В результате бури образуется своеобразная "стена" и мелких частиц, которая затрудняет видимость, а также может привести к проблемам со здоровьем, так как в пыли содержатся и смесь грибов, загрязняющих веществ, химикатов и многое другое, способное навредить человеку.

Исследователи отмечают, что хабубы встречаются где угодно в США, однако эпицентром их возникновения все же считается юго-запад. Пылевые бури также характерны для Ближнего востока и Австралии — причиной тому засушливые условия, вызванные глобальным изменением климата.

Однако нынешний хабуб удивил ученых: во-первых, он был поразительных размеров. Пассажиру одной из авиакомпаний сфотографировал надвигающуюся стену пыли с высоты 9 километров и фото действительно впечатляет.

По словам климатолога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Суэйна, жестокость и масштабы этой пылевой бури, вероятно, объясняются экстремальным сезоном штормов в Атлантике, который стартовал в этом месяце. Ранее ученые предупредили, что в этом году нас ждет невероятное количество сильнейших штормов — в списке ученых попросту не хватит имен, чтобы присвоить их всем.

Эксперт по изменению климата, доктора Джонатан Оверпек считает, что из-за изменения климата, пылевые бури, вероятно, будут становиться все более распространенными в мире, а их масштабы будут ишь расти.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ, как спасать будущих астронавтов от пылевых бурь на Марсе.