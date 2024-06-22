На світ обрушилася масивна пилова буря довжиною 320 км: її помітили навіть із космосу (відео)

Сила вітру сягнула неймовірних 150 км на годину і підняла частинки пилу на висоту до 1,5 кілометра — дослідники зафіксували її з космосу.

Related video

Унаслідок сильного шторму, що обрушився на північ Мексики, у лікарні опинилися майже два десятки автомобілістів, які потрапили в халепу з "руйнівними та епічних розмірів" хвилями пилової бурі, пише Daily Mail.

Неймовірних розмірів пилова буря утворилася від урагану і пронеслася над Нью-Мексико. За словами дослідників, довжина пилової бурі становила понад 320 кілометрів, а її неймовірні розміри дали змогу вченим спостерігати за "пиловим апокаліпсисом" із космосу.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За даними співробітників Національного управління океанічних і атмосферних досліджень і Спільного інституту досліджень атмосфери штату Колорадо, масивну хвилю пилу вдалося зафіксувати в яскравих кольорах завдяки супутнику на орбіті Землі. Дані вчених свідчать про те, що видимість на південний схід від Демінга становила менше ніж 400 метрів, а тому місцевих мешканців попередили бути обережнішими, поки вирував шторм.

Пилова буря неймовірних розмірів обрушилася на планету Фото: CIRA

Дані свідчать про те, що пориви високошвидкісного вітру рухалися зі швидкістю до 150 кілометрів на годину. Однак пилова буря стала не єдиним породженням урагану — вчені також помітили сліди крижаного граду після урагану, а також зсуви ґрунту та повені, які він спричинив.

Подібного типу бурі, викликані зміною тиску повітря після сильної грози, відомі метеорологам як "хабуб", що в перекладі з арабської означає "вибух". Бурі виникають, коли напередодні грози вітер дме з усіх боків у бік хмари, в результаті чого вона руйнується, коли починаються проливні дощі.

Пасажир літака сфотографував пилову бурю з висоти 9000 кілометрів Фото: соцмережа Х

Після цього інтенсивний "низхідний потік", холодний щільний потік повітря, виштовхує пухкий ґрунт, пісок, пил і сміття, вириваючись із безперервної грози. У результаті виникає так звана пилова буря "хабуб", здатна підняти ці частинки на висоту до 1,5 кілометра.

Унаслідок бурі утворюється своєрідна "стіна" з дрібних частинок, яка ускладнює видимість, а також може призвести до проблем зі здоров'ям, адже в пилу міститься суміш грибів, забруднювальних речовин, хімікатів і багато іншого, що може нашкодити людині.

Дослідники зазначають, що хабуби трапляються де завгодно в США, проте епіцентром їхнього виникнення все ж вважається південний захід. Пилові бурі також характерні для Близького сходу та Австралії — причиною тому посушливі умови, спричинені глобальною зміною клімату.

Однак цьогорічний хабуб здивував учених: по-перше, він був дивовижних розмірів. Пасажиру однієї з авіакомпаній сфотографував стіну пилу, що насувається, з висоти 9 кілометрів, і фото дійсно вражає.

За словами кліматолога з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Деніела Суейна, жорстокість і масштаби цієї пилової бурі, ймовірно, пояснюються екстремальним сезоном штормів в Атлантиці, який стартував цього місяця. Раніше вчені попередили, що цього року на нас чекає неймовірна кількість найсильніших штормів — у списку вчених просто не вистачить імен, щоб присвоїти їх усім.

Експерт зі зміни клімату, доктор Джонатан Оверпек вважає, що через зміну клімату, пилові бурі, ймовірно, ставатимуть дедалі поширенішими у світі, а їхні масштаби лише зростатимуть.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб, як рятувати майбутніх астронавтів від пилових бур на Марсі.