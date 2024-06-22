На світ обрушилася масивна пилова буря довжиною 320 км: її помітили навіть із космосу (відео)
Сила вітру сягнула неймовірних 150 км на годину і підняла частинки пилу на висоту до 1,5 кілометра — дослідники зафіксували її з космосу.
Унаслідок сильного шторму, що обрушився на північ Мексики, у лікарні опинилися майже два десятки автомобілістів, які потрапили в халепу з "руйнівними та епічних розмірів" хвилями пилової бурі, пише Daily Mail.
Неймовірних розмірів пилова буря утворилася від урагану і пронеслася над Нью-Мексико. За словами дослідників, довжина пилової бурі становила понад 320 кілометрів, а її неймовірні розміри дали змогу вченим спостерігати за "пиловим апокаліпсисом" із космосу.
У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
За даними співробітників Національного управління океанічних і атмосферних досліджень і Спільного інституту досліджень атмосфери штату Колорадо, масивну хвилю пилу вдалося зафіксувати в яскравих кольорах завдяки супутнику на орбіті Землі. Дані вчених свідчать про те, що видимість на південний схід від Демінга становила менше ніж 400 метрів, а тому місцевих мешканців попередили бути обережнішими, поки вирував шторм.
Дані свідчать про те, що пориви високошвидкісного вітру рухалися зі швидкістю до 150 кілометрів на годину. Однак пилова буря стала не єдиним породженням урагану — вчені також помітили сліди крижаного граду після урагану, а також зсуви ґрунту та повені, які він спричинив.
Подібного типу бурі, викликані зміною тиску повітря після сильної грози, відомі метеорологам як "хабуб", що в перекладі з арабської означає "вибух". Бурі виникають, коли напередодні грози вітер дме з усіх боків у бік хмари, в результаті чого вона руйнується, коли починаються проливні дощі.
Після цього інтенсивний "низхідний потік", холодний щільний потік повітря, виштовхує пухкий ґрунт, пісок, пил і сміття, вириваючись із безперервної грози. У результаті виникає так звана пилова буря "хабуб", здатна підняти ці частинки на висоту до 1,5 кілометра.
Унаслідок бурі утворюється своєрідна "стіна" з дрібних частинок, яка ускладнює видимість, а також може призвести до проблем зі здоров'ям, адже в пилу міститься суміш грибів, забруднювальних речовин, хімікатів і багато іншого, що може нашкодити людині.
Дослідники зазначають, що хабуби трапляються де завгодно в США, проте епіцентром їхнього виникнення все ж вважається південний захід. Пилові бурі також характерні для Близького сходу та Австралії — причиною тому посушливі умови, спричинені глобальною зміною клімату.
Однак цьогорічний хабуб здивував учених: по-перше, він був дивовижних розмірів. Пасажиру однієї з авіакомпаній сфотографував стіну пилу, що насувається, з висоти 9 кілометрів, і фото дійсно вражає.
За словами кліматолога з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Деніела Суейна, жорстокість і масштаби цієї пилової бурі, ймовірно, пояснюються екстремальним сезоном штормів в Атлантиці, який стартував цього місяця. Раніше вчені попередили, що цього року на нас чекає неймовірна кількість найсильніших штормів — у списку вчених просто не вистачить імен, щоб присвоїти їх усім.
Експерт зі зміни клімату, доктор Джонатан Оверпек вважає, що через зміну клімату, пилові бурі, ймовірно, ставатимуть дедалі поширенішими у світі, а їхні масштаби лише зростатимуть.
Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб, як рятувати майбутніх астронавтів від пилових бур на Марсі.