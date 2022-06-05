Учені знайшли спосіб, як рятувати майбутніх астронавтів від пилових бур на Марсі

Пилові бурі — одна з головних проблем під час вивчення Марса, оскільки вони часто заважають роботі та виводять з експлуатації прилади й апарати.

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Провівши на Червоній планеті 456 солей (так називаються марсіанські дні), ровер Perseverance уже зробив свій внесок у численні дослідження, що розширили людське розуміння безплідного світу, пише Republic World.

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Однак, як заявило NASA, досягнення марсохода тепер досягнуть нових висот, оскільки він допоможе роботам і людям витримувати потужні марсіанські вітри.

Згідно з нещодавнім дослідженням учених, місце посадки Perseverance, кратер Езеро, це одне з найактивніших джерел пильних бур на планеті. Більш ніж за рік своєї роботи Perseverance спостерігав сотні пилових вихорів, і що цікаво, йому навіть вдалося зняти один із них.

[ + – ] Пилова буря на Марсі

Як Perseverance захистить роботів і космонавтів від марсіанських запорошених бур?

За останніми оцінками, ровер Perseverance витримує до чотирьох пилових вихорів за один марсіанський день. Як зазначають учені, активне вивчення пилових процесів на Червоній планеті допоможе передбачати бурі, які становлять велику загрозу для дослідників Марса і власне планети.

Марсіанський пил дає великі проблеми у вивченні Марса. Саме вона була причиною загибелі марсоходу NASA — Opportunity. Крім того, посадковий модуль InSight також втрачає потужність через сильні пилові бурі, які призводять до накопичення пилу на його сонячних панелях. Зрештою експерти вирішили відключити апарат цьогоріч.

[ + – ] За даними авторів дослідження, найбільша буря, що спостерігалася Perseverance, була площею 4 км²

За даними авторів дослідження, найбільша буря, що спостерігалася Perseverance, була площею 4 км. Клер Ньюман, провідний автор дослідження з дослідницької компанії Aeolis Research, зазначає, що такі потужні пориви вітру трапляються рідко. Однак вони можуть бути причиною більшої частини фонового пилу, який постійно літає у марсіанській атмосфері.

Тим часом, Perseverance теж отримав деякі ушкодження внаслідок марсіанських бур. У нього було пошкоджено аналізатор динаміки довкілля на Марсі.

Нагадаємо, що раніше астрономи змогли дізнатися, чому на Червоній планеті виникають такі сильні пилові бурі. Як з'ясувалося, результатом цього процесу є різкий енергетичний дисбаланс між порами року і навіть між днем та ніччю.