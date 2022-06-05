Ученые нашли способ, как спасать будущих астронавтов от пылевых бурь на Марсе

Пылевые бури — одна из главных проблем при изучении Марса, поскольку они часто мешают работе и выводят из эксплуатации приборы и аппараты.

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Проведя на Красной планете 456 солей *(так называются марсианские дни), ровер Perseverance уже внес свой вклад в многочисленные исследования, расширившие человеческое понимание бесплодного мира, пишет Republic World.

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Однако, как заявило NASA, достижения марсохода теперь достигнут новых высот, поскольку он поможет роботам и людям выдерживать мощные марсианские ветра.

Согласно недавнему исследованию ученых, место посадки Perseverance, кратер Езеро, это один из самых активных источников пыльных бурь на планете. Более чем за год своей работы Perseverance наблюдал сотни пылевых вихрей, и что интересно, ему даже удалось заснять один из них.

[ + – ] Пыльная буря на Марсе

Как Perseverance защитит роботов и космонавтов от марсианских пыльных бурь?

По последним оценкам, ровер Perseverance выдерживает до четырех пылевых вихрей за один марсианский день. Как отмечают ученые, активное изучение пылевых процессов на Красной планете поможет предсказывать бури, представляющие большую угрозу для исследователей Марса и для самой планеты.

Марсианская пыль предоставляет большие проблемы в изучении Марса. Именно она была причиной гибели марсохода NASA — Opportunity. Кроме того, посадочный модуль InSight также теряет мощность из-за сильных пылевых бурь, которые приводят к накоплению пыли на его солнечных панелях. В результате эксперты решили отключить аппарат в этом году.

[ + – ] По данным авторов исследования, самая большая буря, наблюдаемая Perseverance, была площадью 4 км²

По данным авторов исследования, самая большая буря, наблюдаемая Perseverance, была площадью 4 км². Клэр Ньюман, ведущий автор исследования из исследовательской компании Aeolis Research, отмечает, что такие мощные порывы ветра случаются редко. Однако они могут быть причиной большей части фоновой пыли, которая все время витает в марсианской атмосфере.

Между тем, Perseverance тоже получил некоторые повреждения в результате марсианских бурь. У него был поврежден анализатор динамики окружающей среды на Марсе.

Напомним, что ранее астрономы смогли узнать, почему на Красной планете возникают такие сильные пылевые бури. Как выяснилось, результатом этого процесса является резкий энергетический дисбаланс между временами года и даже между днем и ночью.