Важнейший процесс для жизни: марсоход NASA сделал неожиданное открытие на Марсе (фото)

Ученые, с помощью данных марсохода Curiosity, обнаружили на Марсе одно из лучших доказательств того, что жизнь на Красной планете могла существовать. Также выяснилось, что могло уничтожить эту жизнь.

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Исследование опубликовано в журнале Science, пишет Live Science.

Ученые сделали неожиданное открытие на Марсе, когда провели анализ данных, присланных на Землю марсоходом NASA Curiosity. Когда он пробурил поверхность кратера Гейл и взял образцы породы, то с помощью приборов обнаружил минерал сидерит. Это карбонат железа, присутствие которого показывает, что на Марсе миллиарды лет назад существовал углеродный цикл. Это значит, что на Красной планете были потенциально пригодные для жизни условия, а значит, возможно, существовала и внеземная жизнь.

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В течение последних четырех миллиардов лет углеродный цикл на Земле создает необходимые условия для существования на нашей планете жизни. Круговорот углерода между атмосферой, сушей и океаном, обеспечивает ключевой материал для всех живых существ.

Поверхность кратера Гейл на Марсе Фото: NASA

Все данные указывают на то, что Марс в прошлом имел реки, озера и моря из жидкой воды на поверхности. Чтобы эта вода существовала в жидком виде необходимо, чтобы на Марсе было тепло. А значит в атмосфере Красной планеты должно было быть много диоксида углерода или углекислого газа, который выбрасывали вулканы. Большая часть этого углекислого газа могла бы уйти в космос, но осталось бы достаточно, чтобы нагреть Марс и оставить следы этого углерода в минералах на поверхности.

Поверхность кратера Гейл на Марсе Фото: NASA

Раньше марсоходы и орбитальные аппараты не обнаружили никаких доказательств наличия карбонатных минералов, которые бы подтвердили наличие углеродного цикла на Марсе. Но марсоход Curiosity собрал четыре образца пород в кратере Гейл и провел их тщательный анализ, а затем отправил данные на Землю. Ученые провели анализ данных и обнаружили в горных породах много сидерита.

Поверхность кратера Гейл на Марсе Фото: NASA

Вместе с сидеритом в породах были обнаружены и другие минералы, в частности, хорошо растворимые в воде соли сульфата магния, которые, как считают ученые и скрывают сигнал сидерита. Потому его ранее не могли обнаружить.

Ученые считают, что если образцы являются репрезентативным для всей Красной планеты, это, вероятно, указывает на то, что на Марсе существовал несбалансированный углеродный цикл более 3 млрд лет назад. Другими словами, значительно больше диоксида углерода было изолировано в породах, чем впоследствии было выброшено обратно в атмосферу.

В долгосрочной перспективе это снизило способность Марса поддерживать необходимые условия для процветания жизни, и вся эта потенциальная жизнь была уничтожена. Возможно, это произошло 3,5 млрд лет назад, когда на Земле жизнь только начала процветать.

Как уже писал Фокус, ученые показали, какие инопланетяне могут жить на океанической планете K2-18b, где недавно были обнаружены признаки существования жизни.

Также Фокус писал о том, что практически полностью готов к запуску в космос основной модуль будущей орбитальной станции, которая будет вращаться вокруг Луны. В NASA показали, как будет выглядеть эта станция, необходимая для освоения Луны.