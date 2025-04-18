Планета-океан недалеко от Земли: ученые показали, какие там могут жить инопланетяне (фото)

Недавно ученые сообщили о том, что они сделали прорывное открытие и обнаружили убедительные признаки существования жизни на планете K2-18b. Она находится относительно недалеко от нашей планеты по космическим меркам и может быть покрыта океаном, где существует инопланетная жизнь. Какой она может быть, рассказали ученые.

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Об этом пишет Daily Mail.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили в атмосфере планеты K2-18b огромное количество химических веществ, которые создают живые организмы на Земле. Речь идет о диметилсульфиде и диметилдисульфиде, который производится фитопланктоном, крошечными организмами, в океанах Земли.

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Арик Кершенбаум из Кембриджского университета говорит, что это сложные химические вещества, которые очень быстро распадаются. Если этих веществ много на планете K2-18b, то это значит, что его может создавать внеземная жизнь.

Планета K2-18b находится на расстоянии 124 световых года от нас, что считается близко по космическим меркам. Она вращается вокруг звезды, которая относится к классу красный карлик, масса планеты примерно в 8,5 раз больше, чем у Земли, а размер – примерно в 2,5 раза больше, чем у нашей планеты. Ученые считают, что эта планета может быть покрыта океаном, где существует инопланетная жизнь. С помощью данных ученых искусственный интеллект создал изображения этой потенциальной инопланетной жизни.

Наиболее вероятной формой жизни на планете K2-18b будут микроскопические организмы, такие как фитопланктон Фото: Daily Mail

Кершенбаум говорит, что если на планете K2-18b и существую живые организмы, то они скорее всего будут отличаться от тех, что сейчас живут на Земле. Дело в том, что даже если на этой планете есть океан, то он будет похож на океан на Земле, который существовал более 3 млрд лет назад, когда жизнь на нашей планете только зародилась. Поэтому вероятнее всего в этом океане будет существовать простые живые организмы. Это означает, что наиболее вероятной формой жизни будут микроскопические организмы, такие как фитопланктон, которые питаются светом звезды.

Ученые считает, что если на планете K2-18b могут быть такие микроорганизмы, то это может также означать, что в океане могут жить и другие более крупные организмы, которые питаются умершими микроскопическими организмами. Вероятно, именно такой была жизнь на Земле примерно 2 млрд лет назад.

Более сложная жизнь могла эволюционировать, чтобы питаться микроорганизмами в воде. Они могут напоминать земных существ, называемых хоанофлагеллаты Фото: Daily Mail

Если на планете K2-18b бы эволюционировала более сложная жизнь, она могла бы напоминать некоторых древних фильтраторов, живущих на Земле. На нашей планете одним из первых, кто начал есть микроорганизмы, был тип одноклеточного организма, называемого хоанофлагеллаты, это самый древний из ныне живущих предков всех животных на Земле. Эти простые существа были похожи на крошечные воланы для бадминтона, которые использовали микроскопические волоски, чтобы поглощать бактерии.

Хотя сложные животные эволюционировали только в относительно недавнем прошлом Земли, их ископаемые останки показывают, как может выглядеть инопланетная жизнь.Ученые считают, что первым фильтрующим животным в истории Земли было крупное креветкоподобное существо под названием Tamisiocaris borealis, которое жило 540 миллионов лет назад. Хотя маловероятно, что на планете K2-18b есть сложная жизнь, но она могла бы эволюционировать похожим образом.

Животные на K2-18b могут выглядеть как некоторые из первых фильтрующих организмов на Земле. Это были крупные, похожие на креветок существа Фото: Daily Mail

Жизнь существует на Земле почти 4 млрд лет, но только в последние 500 млн лет появилось что-то похожее на животное. Поэтому теоретически на K2-18b может существовать еще более сложная жизнь.

Майкл Гарретт из Манчестерского университета говорит, что если на этой планете атмосфера с низкой плотностью, то там могли бы быть формы жизни с крыльями огромного размера. Это могут быть летучие рыбы, как в океанах Земли, так и морские птицы.

Ученые считают, что летающие рыбы и даже птицы могли эволюционировать на этом водном мире Фото: Daily Mail

Но все это лишь предположения. Ведь ученые не обнаружили никаких живых существ на планете K2-18b, а нашли лишь признаки, указывающие на то, что там может существовать какая-то инопланетная жизнь.

Как уже писал Фокус, у Луны появится своя орбитальная станция и ее первый модуль уже готов. Главный модуль будущей орбитальной станции Gateway, которая будет вращаться вокруг Луны, под названием HALO доставили в США из Европы. Этот модуль планируют отправить к Луне в 2027 году.