Первый модуль готов: у Луны появится своя орбитальная станция, как она будет выглядеть (видео)

Главный модуль будущей орбитальной станции Gateway, которая будет вращаться вокруг Луны, под названием HALO доставили в США из Европы. Этот модуль планируют отправить к Луне в 2027 году. Он станет основой будущей станции, к которой будут прикреплены другие модули. Gateway поможет сделать пилотируемые полеты на Луну намного проще.

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Об этом пишет Space.

Главный модуль HALO будущей лунной орбитальной станции Gateway, где будут жить и работать астронавты, прибыл в США на борту грузового самолета из Италии. Этот модуль для лунной космической станции NASA построила компания Thales Alenia Space.

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Так будет выглядеть лунная орбитальная станция Gateway

С помощью фотографии выше можно представить себе размер лунного модуля, который занял почти все пространство в грузовом отсеке самолета.

Модуль HALO отправили в испытательный центр компании Northrop Grumman в штате Аризона, где он проходит финальную комплектацию. Компания Northrop Grumman является одним из подрядчиков, работающих над лунной программой NASA "Артемида".

Напоминаем, что NASA собирается отправить впервые за более, чем 50 лет астронавтов на Луну в середине 2027 года. Орбитальная станция Gateway должна стать важной частью будущей лунной инфраструктуры, чтобы обеспечить постоянное присутствие человека на Луне. Также эта станция поможет подготовиться к пилотируемым полетам на Марс.

Модуль HALO отправили в испытательный центр компании Northrop Grumman в штате Аризона, где он проходит финальную комплектацию Фото: NASA

Модуль HALO является главным компонентом будущей лунной орбитальной станции Gateway, где смогут жить и работать астронавты, которые летят на Луну или возвращаются на Землю. Она будет служить транспортным узлом для перемещения астронавтов между Землей и поверхностью Луны.

В модуле HALO будет размещен пункт управления космической станцией, система связи, а также система обеспечения энергией. При этом как внутри, так и снаружи модуля HALO можно будет проводить научные эксперименты.

После того, как компания Northrop Grumman завершит работу над модулем HALO, его отправят в Космический центр NASA имени Кеннеди во Флориде. Там на модуль установят систему обеспечения энергией, использующую солнечные панели, а также двигательную установку.

Главный модуль лунной станции Gateway планируют отправить на орбиту вокруг Луны с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy комипании SpaceX в 2027 году.

Ранее NASA планировало, что первые астронавты прибудут на станцию Gateway уже в 2028 году, когда она должна будет уже быть полностью собранной. Пока что нет обновленной информации по этому поводу и, возможно, у NASA получится все сделать, как планировалось.

Известно, что станция Gateway сможет работать в автономном режиме, пока на ней нет астронавтов. То есть в то время, когда NASA не выполняет очередную пилотируемую миссию на Луну в рамках программы "Артемида".

Известно, что станция Gateway сможет работать в автономном режиме, пока на ней нет астронавтов Фото: NASA

Планируется, что астронавты на космическом корабле будут прибывать на лунную станцию, а уже с нее перемещаться на поверхность Луны. По окончании миссии они будет лететь обратно на Gateway, а уже оттуда будут лететь обратно домой.

Планируется, что станция Gateway будет вращаться по очень вытянутой орбите вокруг Луны, которая простирается от 3000 до 70 000 километров от поверхности спутника Земли. К модулю HALO должны присоединить еще модули, которые будут использоваться как жилые и грузовые помещения. На борту лунной станции Gateway смогут находится одновременно максимум 4 астронавта.

Как уже писал Фокус, Китай заменяет экипаж станции на орбите, установивший мировой рекорд. Китай приготовил свою ракету-носитель "Чанчжэн-2F" для запуска в космос. Она доставит на орбитальную станцию "Тяньгун" астронавтов на борту космического корабля "Шеньчжоу-20".